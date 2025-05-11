醫大生不爽高一小女友分手 侵入她IG貼劈腿文GG了

醫學系男大生不滿交往10個月的高一小女友提分手，為求復合使出各種手段，見電話、簡訊無用，於是侵入小女友的IG連續貼文自曝愛劈腿、冷暴力，還找教官、家長盯她；桃園地檢署依跟蹤騷擾防制法及無故輸入他人帳號密碼，而入侵他人電腦或相關設備罪起訴他。

起訴指出，現年25歲醫大生出自醫生家庭，父親於新北開設知名骨科診所，2022年間從網路認識才就讀國中二年級的小女友，2人直到2023年1月間才有聯絡，同年7月雙方交往，不過去年5月13日當天，小女友提出分手，明確表示雙方別再有任何往來。

醫大生心有不甘，認為雖然成為男女朋友才10個月，但實際上和小女友接觸的時間只有她有求於幫忙複習功課、或要求買蘋果無線耳機送她、或是肚子餓了要他送食物來，仔細計算相處時間僅有短短3個月真正屬於他。

醫大生當日起，就利用電話或通訊軟體，以致電或傳送訊息等方式，要求她回心轉意，連連騷擾，去年5月14日起，登入對方IG帳號，以少女名義刊登「九月初我跟他復合並答應他不再亂搞如果再劈腿就將他送的東西如數奉還但是過了一個多禮拜，P跟我告白我便答應了。之後我一而再再而三地去貶低、數落我男友並持續在他的生活圈造謠他劈腿等行徑，讓我好豎立一個受害者的形象」等等。

讓少女不堪其擾，天天被自己IG上的PO文嚇到，醫大生除了PO文詆毀少女外，找她的同學、朋友說項騷擾，分手後第5天上午還打電話給學校教官，向教官陳述與少女的感情糾紛，當午則以簡訊方式，告訴少女「我知道妳爸爸現在在哪，還有他在哪兒工作」云云，以對少女反覆、持續做出違反意願與性別有關的警告、威脅、嘲弄、辱罵、歧視及仇恨貶抑等相關言語進行干擾行動，讓少女害怕極了，於是報警。

檢警訊問時，醫大生否認上述情形，表示全是少女搞的鬼，少女先在網路跟他告白，IG也是她自己給的，是讓他查驗沒有劈腿，而他為索回禮物，所以打電話找學校教官、找她爸，希望有人可以管束她。但少女否認，表示根本不想跟醫大生交往，都是對方逼她，後來則是被迫承認雙方是情侶。

檢察官偵查後認為，醫大生所為同時觸犯跟蹤騷擾防制法的實行跟蹤騷擾行為，以及刑法無故輸入他人帳號密碼等罪嫌，請法院從重依無故輸入他人帳密罪嫌論處，此法將可處3年以下徒刑、拘役或科或併科30萬元以下罰金。