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罷免徐欣瑩1萬9521份沒過關！ 差2006份連署書未達門檻

影/第一視角曝光 員警追逐百米連開4槍逮襲警通緝犯

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市萬華警分局西園所警員，昨天（10日）下午在東園街，發現一名男子形跡鬼祟，警方盤查時，男子被認出是通緝犯拔腿就跑，警方追上壓制對方，通緝犯卻攻擊警察，最後員警朝地板連開4槍，加上優勢警力壓制，最後才乖乖就逮。

西園所警員林韋丞執勤時，在東園街46巷娃娃機店前，發現一名男子帶著安全帽、口罩形跡可疑，不時東張西望，員警見狀後上前盤查，男子見員警詢問，試圖以接電話忙碌為由藉故推辭不願配合出示證件。

警方眼尖認出男子是台北地檢署發布的39歲蕭姓竊盜通緝犯，蕭嫌見形跡敗露立即拔腿狂奔；員警訓練有素，雖身負裝備，仍以衝百米速度追緝，追逐1百公尺至東園街小巷內，通緝犯才停止逃逸。

林姓員警在巷內以辣椒水、警棍壓制犯嫌，蕭嫌卻揮拳攻擊警方後，企圖爬上鐵欄杆逃逸，員警為阻止犯嫌瘋狂逃竄行為會傷害到無辜第三人，立即拔槍大聲嚇斥「趴下！」，見犯嫌依舊拒絕配合，林姓員警朝地板連開4槍，最後在優勢警力壓制下，蕭嫌才乖乖束手就範，警方在蕭嫌右側口袋起獲安非他命一包，全案依毒品、妨害公務、竊盜通緝等，解送台北地檢署歸案。

台北市西園派出所警員，發現通緝犯展開百米追逐，進入巷內對方想逃逸還攻擊警方，警方對著地板連開4槍逮人。記者廖炳棋/翻攝
台北市西園派出所警員，發現通緝犯展開百米追逐，進入巷內對方想逃逸還攻擊警方，警方對著地板連開4槍逮人。記者廖炳棋/翻攝
台北市西園派出所警員，發現通緝犯展開百米追逐，進入巷內對方想逃逸還攻擊警方，警方對著地板連開4槍逮人。記者廖炳棋/翻攝
台北市西園派出所警員，發現通緝犯展開百米追逐，進入巷內對方想逃逸還攻擊警方，警方對著地板連開4槍逮人。記者廖炳棋/翻攝
台北市西園派出所警員，發現通緝犯展開百米追逐，進入巷內對方想逃逸還攻擊警方，警方對著地板連開4槍逮人。記者廖炳棋/翻攝
台北市西園派出所警員，發現通緝犯展開百米追逐，進入巷內對方想逃逸還攻擊警方，警方對著地板連開4槍逮人。記者廖炳棋/翻攝

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