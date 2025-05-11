影/第一視角曝光 員警追逐百米連開4槍逮襲警通緝犯

台北市萬華警分局西園所警員，昨天（10日）下午在東園街，發現一名男子形跡鬼祟，警方盤查時，男子被認出是通緝犯拔腿就跑，警方追上壓制對方，通緝犯卻攻擊警察，最後員警朝地板連開4槍，加上優勢警力壓制，最後才乖乖就逮。

西園所警員林韋丞執勤時，在東園街46巷娃娃機店前，發現一名男子帶著安全帽、口罩形跡可疑，不時東張西望，員警見狀後上前盤查，男子見員警詢問，試圖以接電話忙碌為由藉故推辭不願配合出示證件。

警方眼尖認出男子是台北地檢署發布的39歲蕭姓竊盜通緝犯，蕭嫌見形跡敗露立即拔腿狂奔；員警訓練有素，雖身負裝備，仍以衝百米速度追緝，追逐1百公尺至東園街小巷內，通緝犯才停止逃逸。