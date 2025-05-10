高雄工地主任酒駕撞死高職生 有串滅證之虞遭羈押禁見
高雄市一名鄭姓工地主任今凌晨酒駕撞死騎機車的19歲李姓高職生，高雄地院晚間裁定鄭男有串滅證之虞，因此裁准羈押禁見。鄭男犯案後經酒測，酒測值高達每公升達0.66毫克，被警方押往高雄殯儀館時，一度遭到死者家屬追打，痛罵他是「殺人犯」。
鄭姓工地主任（36歲）今天凌晨0時許，駕駛黑色轎車，沿高雄市三民區同盟三路由南向北行駛，經過同盟三路與九如三路口，卻跨越雙黃線，逆向衝撞對向3輛機車，其中由李姓高職生騎乘的機車首當其衝，傷重不治。
鄭男下午遭移送高雄地檢署複訊，晚間6點由檢方向法院聲請羈押，經法官於晚間9點40分裁定羈押禁見獲准。
警方調查，鄭男昨晚先是在左營文信公園與友人喝酒，沒想到他竟酒後執意開車，駕車經過事發路段，逆向撞上對向3輛機車，釀成1死4傷，不僅李姓高職男學生身亡，後座的李姓高職生同校女友顏姓女學生（19歲）也重傷。
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