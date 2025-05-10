高雄工地主任酒駕撞死高職生 有串滅證之虞遭羈押禁見

高雄市一名鄭姓工地主任今凌晨酒駕撞死騎機車的19歲李姓高職生，高雄地院晚間裁定鄭男有串滅證之虞，因此裁准羈押禁見。鄭男犯案後經酒測，酒測值高達每公升達0.66毫克，被警方押往高雄殯儀館時，一度遭到死者家屬追打，痛罵他是「殺人犯」。

鄭姓工地主任（36歲）今天凌晨0時許，駕駛黑色轎車，沿高雄市三民區同盟三路由南向北行駛，經過同盟三路與九如三路口，卻跨越雙黃線，逆向衝撞對向3輛機車，其中由李姓高職生騎乘的機車首當其衝，傷重不治。

鄭男下午遭移送高雄地檢署複訊，晚間6點由檢方向法院聲請羈押，經法官於晚間9點40分裁定羈押禁見獲准。