快訊

罷免徐欣瑩1萬9521份未過關 差2006份連署書未達門檻

悄改族群分類96%是「其餘人口」？ 政院解釋：促進族群平權

川普關稅釀美債創38年最慘崩跌 Fed官員揪出誰在搞鬼

高雄工地主任酒駕撞死高職生 有串滅證之虞遭羈押禁見

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市一名鄭姓工地主任今凌晨酒駕撞死騎機車的19歲李姓高職生，高雄地院晚間裁定鄭男有串滅證之虞，因此裁准羈押禁見。鄭男犯案後經酒測，酒測值高達每公升達0.66毫克，被警方押往高雄殯儀館時，一度遭到死者家屬追打，痛罵他是「殺人犯」。

鄭姓工地主任（36歲）今天凌晨0時許，駕駛黑色轎車，沿高雄市三民區同盟三路由南向北行駛，經過同盟三路與九如三路口，卻跨越雙黃線，逆向衝撞對向3輛機車，其中由李姓高職生騎乘的機車首當其衝，傷重不治。

鄭男下午遭移送高雄地檢署複訊，晚間6點由檢方向法院聲請羈押，經法官於晚間9點40分裁定羈押禁見獲准。

警方調查，鄭男昨晚先是在左營文信公園與友人喝酒，沒想到他竟酒後執意開車，駕車經過事發路段，逆向撞上對向3輛機車，釀成1死4傷，不僅李姓高職男學生身亡，後座的李姓高職生同校女友顏姓女學生（19歲）也重傷。

鄭姓工地主任酒後凌晨在高雄市區酒駕，逆向撞死年僅19歲的學生，事後遭到學生家屬追打。記者林保光／攝影
鄭姓工地主任酒後凌晨在高雄市區酒駕，逆向撞死年僅19歲的學生，事後遭到學生家屬追打。記者林保光／攝影

逆向 酒測 高雄市

延伸閱讀

竊取台電電纜線 台東警逮4竊賊送辦遭法院羈押禁見

高雄工地主任酒駕逆向撞死高職生 檢方訊後將他聲押

台中男酒駕超速撞電桿當場死亡 家屬求償千萬國賠被駁

打工返家途中高職生遭酒駕撞死 姑追打工地主任直呼「殺人犯」

相關新聞

超商現吃10元茶葉蛋沒結帳遭逮 彰化地院判決曝光

彰化縣一名張姓男子到和美鎮某超商偷竊1顆茶葉蛋，得手後當場食用一空，隨後購買飲料等食品結帳，店員注意到他吃蛋沒付款，暗中...

高雄工地主任酒駕撞死高職生 有串滅證之虞遭羈押禁見

高雄市一名鄭姓工地主任今凌晨酒駕撞死騎機車的19歲李姓高職生，高雄地院晚間裁定鄭男有串滅證之虞，因此裁准羈押禁見。鄭男犯...

高雄工地主任酒駕逆向撞死高職生 檢方訊後將他聲押

高雄市一名鄭姓工地主任，凌晨酒駕在九如陸橋改建工程路段，逆向撞上對向3輛機車，釀成1死4傷，死者是年僅19歲的李姓高職男...

上校逾越幹部親屬互動記2大過 不服興訟敗訴確定

時任空軍上校的呂姓男子與士兵姪女單獨共處寢室、傳送猥褻訊息等，軍方認定逾越幹部及親屬互動倫理，呂男遭記2大過懲處。呂男不...

兄弟遭父棄養30年…成年被追每月3萬護理費 法院判免養

新竹陳姓兄弟自幼遭父親拋棄，成年後竟突然接獲通知，需負擔高齡父親每月逾3萬護理之家費用，兩人不堪其擾，向法院聲請免除扶養...

「賺生活費」男子媒介逃家少女性交易 判刑2年半加罰10萬

新北市蔡姓男子3年前收留15歲蹺家女，以「賺生活費」為由，透過網路交友軟體，近1個月內，以4000元至9000元不等價格...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。