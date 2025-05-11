賣房瞞凶宅訊息 男詐欺取財判2年

台南地院判決指出，李男隱匿房屋曾發生非自然死亡事件，誘使張婦一家誤信購屋，構成詐欺取財罪，判刑2年並沒收犯罪所得350萬元。 圖／本報資料照

李姓男子九年前透過友人介紹及屋主告知一間凶宅，仍以七百五十萬元購入，三年後求售，張姓婦人經帶看有意購買，但李對居中介紹的房仲隱瞞凶宅訊息。張婦以一千二百六十萬購入後才發現實情而提告，台南地院認李犯詐欺取財罪，判他二年徒刑並沒收三百五十萬犯罪所得。

李辯稱不知該房地曾發生非自然死亡事件。他說，交易前，已請仲介去凶宅網或附近查訪，均未能確認該房屋內有非自然死亡事實，才會在不動產買賣契約書「標的物現況說明書」中的「是否知悉本標的物曾經發生…非自然身故等情事」處，勾選「否」，並簽名確認，非有意詐騙買家。

但前屋主說，當年出售房屋時，曾告知丈夫在房屋內非自然死亡，也曾告知李的友人。李的友人也說，當時因李在找房子，才介紹房屋給他，並告知該屋「唯一缺點」為屋主的丈夫是在屋內非自然死亡，且帶看房子時，也直接明確跟李說房屋是凶宅。

前屋主指出，當時原本價位為一千一百萬元，因死亡因素，實際成交價為七百五十萬元，而非契約書上所載的一千一百萬元。李的友人說，李要求在契約書上寫下交易金額為一千一百萬元，之後再退李三百五十萬元，並由屋主將三百五十萬元現金交給李簽收。

三年後，張婦實地看屋後有意購買，在家人陪同下，二○一九年十月間與李簽訂不動產買賣契約書，支付一千二百六十萬元給李。張婦和家人入住後發覺屋內有異樣，經他人告知才得知買到凶宅，提告詐欺。

台南地院指出，李明知房屋曾發生非自然死亡事件，「凶宅」足以影響張婦承買意願及交易價格，李負有告知義務，應將此事據實完整揭露告知，結果卻沒告知買家，屬惡意隱匿不動產買賣交易重要事項，李有詐欺取財犯意及客觀行為無訛。斟酌前屋主所述，因此沒收李隱瞞凶宅所獲得的三百五十萬元差價。