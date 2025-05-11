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回收亂堆挨罵 男持鎚敲破少年頭

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園報導

胡男不滿店主兒要他將垃圾清走，竟持雙錘攻擊少年，險出人命，桃園地院審結，依成年人故意對少年犯殺人未遂罪，判處徒刑2年10月，可上訴。記者陳恩惠／翻攝
胡男不滿店主兒要他將垃圾清走，竟持雙錘攻擊少年，險出人命，桃園地院審結，依成年人故意對少年犯殺人未遂罪，判處徒刑2年10月，可上訴。記者陳恩惠／翻攝

胡姓男子從事資源回收，卻隨手將物品堆放商家門前，去年十月午後，店主十七歲的兒子要他清走，雙方口角。胡心生不滿，竟持雙鎚攻擊，少年當場頭破血流、險些喪命。桃園地院依成年人故意對少年犯殺人未遂罪，判胡二年十月徒刑。

胡姓男子經常將撿來的物品堆放一家商店門旁，害得店家被桃園市環保局警告，啞巴吃黃連。去年十月間，店主的兒子見狀，要求胡將垃圾清走，雙方齟齬，胡一怒之下拿出兩把鐵鎚朝少年猛敲，少年頭部血流如注，差點沒命。桃園地檢署偵結，依殺人未遂罪起訴胡。

起訴指出，五十三歲的胡姓男子經常出沒在中壢後火車站一帶，四處撿拾回收品變賣，取得的物品會隨意堆在商家門旁，因影響觀瞻，引來店家不悅。去年十月廿七日下午四點，店主的兒子發現胡又將回收品亂放，將他臭罵一頓，撂話「若不清垃圾會找人處理你」。

少年罵完後，胡走回停車處，將放在機車上的兩把鐵鎚隨身帶著，五十分鐘後又回到該店。少年又見到胡，再次走出店爭論垃圾放置問題，胡卻拿出雙鎚，用力敲擊少年的頭部至少十下，路人及少年母親紛紛出言勸架，但少年已被打到破頭。警方據報到場，隨即逮人。

檢方偵訊時，胡否認有殺人犯意，並以「因遭少年臭罵，一時情緒失控，所以才會持鐵鎚揮擊」辯解。

桃院審理認為，被害少年頭部有七處開放性傷口，可見胡下手力道很大；胡明知以鐵鎚敲頭，極易讓人腦部功能喪失甚或死亡，具殺人之不確定故意。

桃院認為胡因一時情緒驅使，憤而拿鐵鎚行凶，非預謀犯罪，且於偵、審程序都坦承持鐵鎚多次敲擊少年的頭部，又與少年及他父母調解成立，先行支付部分賠償金七萬元，依刑法第五十九條「情堪憫恕」條款減刑。

桃園地檢署 殺人未遂

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