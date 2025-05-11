營建主任酒駕 撞死高職生

鄭姓營造公司工地主任酒駕撞上迎面而來的機車，騎機車的李姓高職生當場死亡。圖／讀者提供 高雄李姓高職生自小與祖母相依為命，打工添補家用，昨天凌晨下班騎機車載同班女友回家，遭酒駕的鄭姓男子開車迎面撞飛，並波及另兩輛機車，釀一死四傷，李當場死亡。警方依公共危險、過失致死罪嫌將鄭移送高雄地檢署，檢方認定他有串滅證之虞，昨晚向法院聲請羈押禁見獲准。

十九歲的李姓高職生從小父母離異，由祖母隔代教養，拉拔長大，父親因案服刑，母親住外縣市，他上高職後，便到牛排館打工賺學費並貼補家用。母親節前夕，李下班遇死劫，祖母和母親認屍，傷心欲絕。

警方調查，李下班後， 昨天凌晨零時十分準備載顏姓女友（十九歲）回家，行經高雄市三民區同盟三路九如橋改建工程路段，因工程縮減車道，雙向僅各剩一車道，路中央以雙黃線分隔雙向車流，李順向行駛，鄭姓營造公司工地主任（卅六歲）卻開轎車跨越雙黃線，逆向疾駛而來。鄭迎面撞上李姓高職生、張姓（廿一歲）和陳姓（廿三歲）騎士的機車，轎車車頭凹陷，偏移後才停車。

李的機車首當其衝，車禍瞬間，與後座的顏姓女友被撞飛，撞破鄭的轎車的前擋風玻璃，倒地不起；李當場死亡，顏女也有腦出血現象，送醫手術後，在加護病房觀察。後方張姓男子、摔車的陳，以及陳後座的潘姓女子三人手、腳擦傷，未送醫。

警方據報到場，封路調查，通知李的祖母到場，祖母見孫子死亡，痛哭失聲。

警方對鄭酒測，發現呼氣酒測值達每公升零點六六毫克，涉酒駕肇事，張、陳則無酒精反應，立即逮捕鄭。據悉，鄭前晚和朋友在左營區某公園喝酒，開車載同事回家後，酒駕路過同盟三路，一時恍神才沒注意前方車輛。

檢警昨天中午相驗後，李姓高職生的姑媽見警方將鄭押上車，氣憤追打鄭，大喊「殺人犯」、「人都被你殺死了」。