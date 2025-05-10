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超商現吃10元茶葉蛋沒結帳遭逮 彰化地院判決曝光

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

茶葉蛋示意圖。圖／報系資料照
茶葉蛋示意圖。圖／報系資料照
彰化縣一名張姓男子到和美鎮某超商偷竊1顆茶葉蛋，得手後當場食用一空，隨後購買飲料等食品結帳，店員注意到他吃蛋沒付款，暗中報警。彰化地方法院審結，依犯竊盜罪處罰1千元，得易科罰金。可上訴。

陽明交大第二餐廳的超商上個月（4月）公告，兩個月內被偷476顆茶葉蛋，決定停止自助結帳功能，此事被披露後引起社會大眾注意。茶葉蛋每顆10元，超商476顆茶葉蛋沒結帳，折合損失4760元。

彰化地院判決書指出，彰化縣張姓男子去年9月間到超商購物，徒手拿起價值每顆10元的1顆茶葉蛋當場吃完，然後拿飲料等食品到櫃台結帳，店員注意到他沒先付款就吃茶葉蛋，警方據報趕到，詢後依竊盜罪嫌移送偵辦。

超商檢附現場監視器錄影畫面翻拍照片6張、現場照片2張，警方查到張男在超商購物的電子發票存根聯，拍成照片1張。張男坦承當場吃蛋，被彰化地院判處罰款1千元，也要賠償超商茶葉蛋價金10元。

彰化縣張姓男子到超商購物，吃茶葉蛋未付款被提告，彰化地方法院判處罰金1千元。記者簡慧珍／攝影
彰化縣張姓男子到超商購物，吃茶葉蛋未付款被提告，彰化地方法院判處罰金1千元。記者簡慧珍／攝影

茶葉蛋 超商

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