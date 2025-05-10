高雄工地主任酒駕逆向撞死高職生 檢方訊後將他聲押

高雄市一名鄭姓工地主任，凌晨酒駕在九如陸橋改建工程路段，逆向撞上對向3輛機車，釀成1死4傷，死者是年僅19歲的李姓高職男學生，死者家屬氣憤追打鄭男怒罵「殺人犯」，鄭男涉犯公共危險、過失致死罪嫌，遭移送高雄地檢署複訊後，因遭認定有串滅證之虞，晚間6點遭到聲押。

鄭姓工地主任（36歲）今天凌晨0時許，駕駛黑色轎車，沿高雄市三民區同盟三路由南向北行駛，經過同盟三路與九如三路口，卻跨越雙黃線，逆向衝撞對向3輛機車，其中由李姓高職生騎乘的機車首當其衝，傷重不治，就連後座李姓高職生的同校女友顏姓女學生（19歲）也重傷，仍在加護病房觀察。

鄭男經酒測，呼氣酒測值高達每公升達0.66毫克，事發當下已經呈現爛醉情形，面對警方詢問為何喝酒，鄭男僅表示他昨晚與朋友到左營文信公園喝酒，要返家時，一時恍神才沒注意前方車輛發生意外。

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