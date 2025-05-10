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上校逾越幹部親屬互動記2大過 不服興訟敗訴確定

中央社／ 台北10日電

時任空軍上校的呂姓男子與士兵姪女單獨共處寢室、傳送猥褻訊息等，軍方認定逾越幹部及親屬互動倫理，呂男遭記2大過懲處。呂男不服興訟，一審敗訴，二審駁回上訴確定。

一審的高雄高等行政法院判決指出，時任空軍上校、已婚的呂男自民國112年2月起多次與具叔姪親屬關係的姪女（志願役女兵）單獨共處寢室，傳送猥褻訊息，有言語互動逾越幹部及親屬關係。軍方召開懲罰人事評議會後，決議核定大過1次懲罰。

女方在112年6月間以遭到呂男要脅等提出申訴，軍方重行召開人評會，撤銷前次處分，加重改以記2大過懲處。

呂男主張遭記2大過懲罰過重，有裁量濫用及違反比例原則等，提起行政訴訟，案件由高雄高等行政法院審理。

判決指出，審視呂男傳送女方的訊息等，足認呂男與女方之間的言語互動逾越幹部及親屬倫理關係。

高雄高等行政法院指出，軍方作成記大過2次懲罰是審酌呂男任軍職逾20年，身為高階領導幹部，未恪遵營規，自112年2月起多次與具親屬關係的未婚女兵獨處寢室，且言語互動逾越幹部及親屬倫理關係，未尊重性別互動分際等情事，經查屬實。

一審認定，軍方記大過2次懲罰並無違誤，呂男主張無理由，判決呂男敗訴。呂男不服提起上訴，二審由最高行政法院審理，日前裁定駁回，全案確定。

高雄高等行政法院。記者古和純／攝影
高雄高等行政法院。記者古和純／攝影

倫理 幹部 關係

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