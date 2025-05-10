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兄弟遭父棄養30年…成年被追每月3萬護理費 法院判免養

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹陳姓兄弟自幼遭父親拋棄，成年後竟突然接獲通知，需負擔高齡父親每月逾3萬護理之家費用，兩人不堪其擾，向法院聲請免除扶養義務。法官認為，父親長年未盡撫養責任，若要求子女扶養恐顯失公平，裁定陳姓兄弟免扶養。

判決書指出，陳姓兄弟的父親陳男於1987年與其母離婚後，便與當時年僅7歲與4歲的兩兄弟斷絕聯繫，自此未曾探望、聯絡或提供任何撫養費用，形同陌生人。

陳姓兄弟倆由母親及外婆一手撫養長大，成年後亦未與父親恢復聯絡，直至2023年12月，才接獲叔叔來電通知，得知陳男入住療養機構，並要求兄弟每月支付逾3萬元護理費。

法官審理，陳男現年75歲，無收入、無財產，且行動不便，確有受扶養之需要；但其過往在兄弟年幼時未盡撫養義務，亦未曾聯繫或提供協助，依民法規定，若受扶養權利人對扶養義務人未盡扶養責任，且情節重大，法院得免除扶養義務。

法官認為，陳男長年未盡撫養責任，如今卻要求子女回頭承擔費用，與社會公平原則不符，裁定免除陳姓兄弟倆對父親的扶養義務。

新竹陳姓兄弟自幼遭父親拋棄，成年後竟突然接獲通知，需負擔高齡父親每月逾3萬護理之家費用。示意圖／ingimage
新竹陳姓兄弟自幼遭父親拋棄，成年後竟突然接獲通知，需負擔高齡父親每月逾3萬護理之家費用。示意圖／ingimage

兄弟 子女 新竹

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