兄弟遭父棄養30年…成年被追每月3萬護理費 法院判免養

新竹陳姓兄弟自幼遭父親拋棄，成年後竟突然接獲通知，需負擔高齡父親每月逾3萬護理之家費用，兩人不堪其擾，向法院聲請免除扶養義務。法官認為，父親長年未盡撫養責任，若要求子女扶養恐顯失公平，裁定陳姓兄弟免扶養。

判決書指出，陳姓兄弟的父親陳男於1987年與其母離婚後，便與當時年僅7歲與4歲的兩兄弟斷絕聯繫，自此未曾探望、聯絡或提供任何撫養費用，形同陌生人。

陳姓兄弟倆由母親及外婆一手撫養長大，成年後亦未與父親恢復聯絡，直至2023年12月，才接獲叔叔來電通知，得知陳男入住療養機構，並要求兄弟每月支付逾3萬元護理費。

法官審理，陳男現年75歲，無收入、無財產，且行動不便，確有受扶養之需要；但其過往在兄弟年幼時未盡撫養義務，亦未曾聯繫或提供協助，依民法規定，若受扶養權利人對扶養義務人未盡扶養責任，且情節重大，法院得免除扶養義務。