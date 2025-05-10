「賺生活費」男子媒介逃家少女性交易 判刑2年半加罰10萬

新北市蔡姓男子3年前收留15歲蹺家女，以「賺生活費」為由，透過網路交友軟體，近1個月內，以4000元至9000元不等價格，媒介從事性交易多次，新北地院日前依意圖營利而媒介使少年為有對價之性交行為未遂罪，判刑2年6月且併科罰金10萬元，可上訴。

判決指出，蔡姓男子透過網路遊戲認識年僅15歲少女，2022年5月初相約在台北市西門町1處旅店見面後，得知少女當時逃家北上，便邀約暫住其新北市住處，蔡男先供吃供住，經過數日後，再以「賺生活費」為由，從用少女名義透過網路交友軟體，至2022年5月底，以4000元至9000元不等價格，媒介至雙北市旅館從事性交易。