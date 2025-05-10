台中男酒駕超速撞電桿當場死亡 家屬求償千萬國賠被駁

台中陳姓男子騎機車自撞電線桿身亡，其妻子、母親及小孩控訴台中市交通局未畫設路邊線，管理有欠缺，提國賠求償1045萬元；法院查，交通局雖沒畫邊線，但陳酒駕、超速，本身已酩酊欠缺駕駛能力，事故和邊線畫設無因果關係，駁回陳家屬國賠，可上訴。

陳的妻子、母親及2名小孩主張，陳男2023年3月12日下午2點騎機車經北屯區東山路二段，因路段沒有畫設反光導標、危險標記或路面標線，導致陳撞擊電線桿當場死亡、機車毀損不堪使用。

陳妻等4人認為，台中市府交通局依規定有設置反光導標、危險標記或路面標線之設置或畫設義務，卻沒有設置或畫設，就公共設施或管理有欠缺，連同醫療、喪葬、扶養、精神撫慰及機車毀損價值，一共提國賠1045萬9390元。

交通局抗辯稱，現場是交岔路口、地面有人行道，依規定得免設路面邊線，且事發為下午2點，有日光視線良好，地面車道標線清晰、彎道幅度不大，電線桿繪製黃黑色警示，右側擋土牆上掛有鮮豔廣告布條，駕駛人不需反光就可清楚辨識前方路況，管理並無欠缺。

交通局還說，陳長期往來該處，事發電線桿位置10多年未變動，且陳經抽血酒精濃度為0.145%，遠超道路交通安全規則規範的0.03%，以不得駕車，認為陳是酒駕、超速才偏移路徑撞上，主張駁回。

台中地院查，現場非交岔路段，交通局未設置路面邊線，其管理有欠缺，但陳男當時酒駕、高速行駛，未遵循車道也沒煞車，可認定他深陷酩酊、反應力減慢，已欠缺駕駛能力才發生自撞電線桿事故。

中院認定，交通局沒設置道路邊線，與陳男自撞間，兩者並無因果關係，陳妻等4人求償無理由，判處駁回。

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