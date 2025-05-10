出獄不到5年竟在囚車上打人 新竹男動粗下場曝

新竹43歲邱男因過去涉轉讓禁藥遭判刑，出獄不到5年又因情緒失控，在囚車上辱罵並毆打同車的丁男，導致對方左臉與頭部挫傷。新竹地院審理後依傷害罪判處邱男有期徒刑3月，易科罰金9萬元。

判決書指出，邱男2022年11月間乘坐法務部安排的囚車，準備自羈押所移送新竹地檢署時，與同車的丁男發生口角，竟當眾以「操你媽」等語公然侮辱，並出手毆打對方臉部及頭部，雙方扭打過程中，丁男也因此右腳踝擦傷。

丁男事後報案提告。警方調閱監視器畫面及診斷證明後，查明傷勢與邱男行為具關聯。法院審酌邱男坦承犯行，但考量其有前科紀錄，且5年內再犯，屬累犯，依法加重處罰。