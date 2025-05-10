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桃園回收伯物品亂放挨罵...竟持雙槌猛砸少年頭 一審判2年10月

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園五旬胡男從事資源回收，卻隨手將物品堆放商家門前，去年10月27日午後，店主的17歲兒要他清走釀口角，胡男心生不滿竟持雙錘攻擊，少年當場頭破血流險些喪命。桃園地院審結，依成年人故意對少年犯殺人未遂罪，判處徒刑2年10月，可上訴。

審理期間，被告固不否認持鐵錘敲擊被害少年頭部，但矢口否認有殺人犯意。經查被告造成被害少年頭部7處開放性傷口，並有創傷性硬腦膜下出血、顱骨穹窿閉鎖性骨折、右眼部鈍性損傷伴隨眼眶壁骨折等傷害，可見被告下手力道非微，又被告明知若以鐵錘敲擊他人頭部，極易造成他人腦部功能喪失，甚至導致死亡結果，仍執意為之，被告主觀上具有殺人之不確定故意甚明。犯行堪以認定。

合議庭認為，被告因一時情緒驅使，憤而持鐵錘行凶，非預謀計畫的犯罪，且於偵、審程序均坦承持鐵錘朝被害少年頭部敲擊多次，又與被害少年及其父母調解成立，並先行支付部分賠償金7萬元，彌補造成的損害。

合議庭認為，即使依未遂犯規定減刑，其最輕本刑為有期徒刑5年1月，與本案犯罪情節相較，仍有情輕法重之處，因此依刑法第59條規定酌量減刑。兼衡被告智識程度、現無固定工作及須扶養父母的家庭生活狀況等情狀，量處主文所示之刑。

胡男犯案的雙鎚。記者陳恩惠／翻攝
胡男犯案的雙鎚。記者陳恩惠／翻攝
胡男不滿店主兒要他將垃圾清走，竟持雙錘攻擊少年，險出人命，桃園地院審結，依成年人故意對少年犯殺人未遂罪，判處徒刑2年10月，可上訴。記者陳恩惠／翻攝
胡男不滿店主兒要他將垃圾清走，竟持雙錘攻擊少年，險出人命，桃園地院審結，依成年人故意對少年犯殺人未遂罪，判處徒刑2年10月，可上訴。記者陳恩惠／翻攝

扶養父母 桃園 桃園地院 殺人未遂

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