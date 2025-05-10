相差19歲姐弟戀...她視訊看小男友被毆 暴力討債釀1死

台中洪姓男子與大19歲的李姓女友分手後，李找鄭姓、高姓男子上門向洪討債，洪失控刺死高涉嫌殺人；台中地院命洪15萬元交保被撤銷，重開羈押庭時院方認定洪遭入侵施暴，李女還透過視訊目睹，洪是否出於防衛、有無殺人犯意都有疑慮，仍維持交保增加保金至20萬元，可抗告。

檢警調查，洪男（32歲）和李女（51歲）2024年9月中秋節前後分手，李認為洪應還她之前送的10多萬元現金、金飾，找來鄭男幫她討債。

鄭9月23日再找高姓友人陪同，一早6點多到洪霧峰區租屋處，闖入房間後3人扭打成一團，洪從櫃子抽出料理刀揮砍、刺擊，鄭、高均中刀鮮血淋漓，雙雙沿樓梯逃往1樓，卻失血過多倒在大廳，送醫後高身亡、鄭撿回一命。

洪男案發落網被收押，檢方今年1月依殺人罪嫌起訴他，移審台中地院收押近3個月，中院認為依訴訟程度、偵查時已蒐證完畢，且洪和高、鄭無恩怨，對方受託暴力討債，認為洪有正當防衛或防衛過當可能，且為讓洪能妥為尋覓自身有利證據，命15萬元交保限制出境，施以電子腳環科技監控。

檢察官不服抗告，主張高男、鄭男討債時沒持武器，與洪之間3人互毆，洪才拿刀行凶，且高右大腿傷口呈閃電形，可能被刺入後有轉動、抽出，創徑達19.5公分，顯見洪行刺殺意甚深，並非基於防衛，而是出於殺人不確定故意，法院僅命15萬元交保，難保他之後會準時出庭。

台中高分院二審查，洪男並非全坦承，當時3人互毆後他才拿刀，是否正當防衛有疑慮，且洪男與死者高男間傷勢差異極大，顯見洪行刺殺意甚深，一審命15萬元交保、科技監控，其強度是否確保他不會逃亡，非無再斟酌餘地，撤銷發回重裁。

中院再開羈押庭，勘驗鄭男在警詢時說，自己闖入洪房間問他姓名，但鄭回答「不是」，他就打視訊給李女，經對方當場指認洪，高就朝洪揮拳揍臉；另李女也說，透過視訊看到洪男被打，洪還一直叫她原諒，但自己說不要，洪大喊「我錯了，對不起，我們好好談」。

中院認為，鄭、高非法入侵高屋內，立即朝他暴力相向，洪面對帶有惡意入侵者，身處遭暴力攻擊而和對方扭打，應屬人的正常反應，有正當防衛、防衛過當疑慮。且高男刀傷遍布全身，可見衝突激烈，但失血過多身亡並非臟器、重要器官遭攻擊，是否直接能推斷洪有殺人犯意，也有疑慮。

此外，鄭、高被砍後，仍從洪屋內拿金飾才退出，洪也沒追趕，反而是躲回廁所報警，而本案是洪遭他人闖入施暴才引發衝突，為偶發事件，無法推論洪有暴力傾向，難認有反覆實施、串滅證之虞，且他從事板模工經濟非富裕、國外無人脈，無課予巨額保釋金必要。