快訊

不用買AirPods Pro 3…現在先買AirPods Pro 2！外媒曝3原因：不用等了

印巴衝突再升溫！巴總理召開核武決策機構會議 印度關閉境內32座機場

聽新聞
0:00 / 0:00

他被控殺害阿嬤無罪但涉盜領442萬 檢追沒收餘款漏算和解金被撤銷

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

男子阮哲夫曾捲入中正大學女學生失蹤案，又被控訴殺害阿嬤獲判無罪，但他盜領阿嬤442萬元存款被判3年6月；檢方以他犯罪所得442萬元，扣除已繳還欠182萬元待沒收；阮不服聲明異議，主張有1筆129萬元已賠保險公司和解檢方沒計算到，法院認有理由，撤銷檢方原執行指揮，可抗告。

檢方控訴，阮哲夫為圖郭姓阿嬤財產，將其身分證、健保卡、存摺及銀行保險箱鑰匙，藏在廚房天花板維修孔中，阿嬤的拆卸式假牙也放在阿公骨灰罈內，前後盜領存款、解約保險金，得手442萬多元，法院依22個偽造文書罪判他3年6月。

阮哲夫主張，他被依22個偽造私文書罪判3年6月，犯罪所得442萬9500元確定，他去年10月曾具狀向台中地檢檢察官，請求確認應沒收犯罪所得餘額為55萬3159元；檢方回覆稱，判決認定犯罪所得442萬9500元，扣除已沒收的260萬325元，尚餘182萬9175元待沒收。

阮認為，犯罪所得442萬元中，有一筆他提領阿嬤和富邦人壽保險公司的4分投資型保單解約金共129萬元，他之後和共犯楊姓母親、林姓業務，於2022年和富邦人壽調解成立，富邦所受損害129萬元已全數收回，犯罪所得應扣除這部分，應為313萬3484元，請求撤銷原處分。

台中地院查，檢察官就一審判決沒收主文，對阮為沒收執行，認定犯罪所得並無違誤，但若被害人的民事請求權已實際全額滿足，則產生「利得沒收封鎖」效果，不應再對任何犯罪行為人為犯罪所得沒收宣告。

中院認為，富邦人壽所受損害已全數受償，本案因檢方、被告，都沒對一審判決認定犯罪所額部分上訴，導致二審判決無法做扣減認定，檢察官指揮執行時，自應審查上情，不得就實際賠償部分再行執行，以免阮受過苛執行，這也是該案二審判決的建議。

中院說，檢方原認定犯罪所得餘額182萬9175元，並未將阮等實際賠償富邦部分扣除，自有不當，裁定檢方原執行指揮撤銷，由檢察官另為適法處理。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

保險 檢察官 阿嬤

延伸閱讀

波蘭男北捷性騷摸臀被控帶走時嬉皮笑臉 北捷警解釋了

高雄軍醫官被控集體收賄 更一審改判12人無罪

駁被控誣指藍白刪預算致調降調訓比例 保訓會：非事實

金秀賢被控劈腿又輕蔑！睡女偶像還嫌有「海帶味」

相關新聞

斬人後腳跟、挖坑活埋 他強盜殺人再撞警車逃下場曝光

詐騙集團成員徐維韓、謝旻錡及郭昱廷，因上游1名綽號「紅財神」幹部與陳姓男子有60萬元詐騙利益糾紛，徐等擄走陳強他身上現金...

人妻約砲小王「每天榨乾你」 人夫怒告2人獲賠30萬

新竹姜男控訴妻子歐女出軌，還與小王吳男互傳「每天去找你把你榨乾」、「小朋友才戴保險套」、「我當渣女」、「太濕了先暫停一下...

出獄不到5年竟在囚車上打人 新竹男動粗下場曝

新竹43歲邱男因過去涉轉讓禁藥遭判刑，出獄不到5年又因情緒失控，在囚車上辱罵並毆打同車的丁男，導致對方左臉與頭部挫傷。新...

桃園回收伯物品亂放挨罵...竟持雙槌猛砸少年頭 一審判2年10月

桃園五旬胡男從事資源回收，卻隨手將物品堆放商家門前，去年10月27日午後，店主的17歲兒要他清走釀口角，胡男心生不滿竟持...

帶小弟弟出遊 噁男2度乘機「摸鳥」挨告判刑8月

新北市黃姓男子去年中因打籃球結識年僅13歲小男生，多次邀約一同出遊，2度乘機出手「摸鳥」，新北地院日前依對未滿14歲男子...

相差19歲姐弟戀...她視訊看小男友被毆 暴力討債釀1死

台中洪姓男子與大19歲的李姓女友分手後，李找鄭姓、高姓男子上門向洪討債，洪失控刺死高涉嫌殺人；台中地院命洪15萬元交保被...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。