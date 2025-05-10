他被控殺害阿嬤無罪但涉盜領442萬 檢追沒收餘款漏算和解金被撤銷

男子阮哲夫曾捲入中正大學女學生失蹤案，又被控訴殺害阿嬤獲判無罪，但他盜領阿嬤442萬元存款被判3年6月；檢方以他犯罪所得442萬元，扣除已繳還欠182萬元待沒收；阮不服聲明異議，主張有1筆129萬元已賠保險公司和解檢方沒計算到，法院認有理由，撤銷檢方原執行指揮，可抗告。

檢方控訴，阮哲夫為圖郭姓阿嬤財產，將其身分證、健保卡、存摺及銀行保險箱鑰匙，藏在廚房天花板維修孔中，阿嬤的拆卸式假牙也放在阿公骨灰罈內，前後盜領存款、解約保險金，得手442萬多元，法院依22個偽造文書罪判他3年6月。

阮哲夫主張，他被依22個偽造私文書罪判3年6月，犯罪所得442萬9500元確定，他去年10月曾具狀向台中地檢檢察官，請求確認應沒收犯罪所得餘額為55萬3159元；檢方回覆稱，判決認定犯罪所得442萬9500元，扣除已沒收的260萬325元，尚餘182萬9175元待沒收。

阮認為，犯罪所得442萬元中，有一筆他提領阿嬤和富邦人壽保險公司的4分投資型保單解約金共129萬元，他之後和共犯楊姓母親、林姓業務，於2022年和富邦人壽調解成立，富邦所受損害129萬元已全數收回，犯罪所得應扣除這部分，應為313萬3484元，請求撤銷原處分。

台中地院查，檢察官就一審判決沒收主文，對阮為沒收執行，認定犯罪所得並無違誤，但若被害人的民事請求權已實際全額滿足，則產生「利得沒收封鎖」效果，不應再對任何犯罪行為人為犯罪所得沒收宣告。

中院認為，富邦人壽所受損害已全數受償，本案因檢方、被告，都沒對一審判決認定犯罪所額部分上訴，導致二審判決無法做扣減認定，檢察官指揮執行時，自應審查上情，不得就實際賠償部分再行執行，以免阮受過苛執行，這也是該案二審判決的建議。