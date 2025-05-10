母親節前夕…台南警擴大臨檢 外送員酒駕被逮丟工作

吳姓外送員昨晚11時許騎機車，行經台南市警五分局在北區北安橋下路檢點時意圖闖越，員警發現後上前攔阻，發現他酒氣明顯，經酒精濃度吹氣測試後酒測值超標，當場製單舉發並吊扣車牌禁駛，更可能因此丟了工作，後悔莫及。

市警五分局指出，為防制酒後駕車危害交通安全，並於母親節前夕淨化治安，晚間至今天凌晨，動員全市警力在市區多處易發生酒駕路段執行擴大臨檢勤務，針對酒後駕車行為進行全面取締。

其中，五分局在所轄北安橋下路檢點，當場查獲2名男子酒駕，1名為外籍移工，另1名則是外送平台外送員，機車均當場被扣牌扣車。

五分局交通組表示，汽機車酒駕，常造成嚴重事故且相關罰則相當重，呼氣酒測值達每公升0.15毫克以上，機車駕駛人處1萬5000元以上9萬元以下罰鍰，汽車駕駛人則處3萬元以上12萬元以下罰鍰，並當場移置保管汽機車及吊扣其駕駛執照1至2年、吊扣該汽機車牌照2年。

昨晚擴大臨檢的勤前教育，副局長戴崇贒特別至五分局慰勉執勤員警辛勞，宣示打擊酒駕及淨化治安的決心。分局長洪宏榮說，取締酒駕向來是五分局的重點項目，不定時、不定點彈性編排勤務，今年度已取締127件違規，民眾切勿心存僥倖。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康