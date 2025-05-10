斬人後腳跟、挖坑活埋 他強盜殺人再撞警車逃下場曝光

詐騙集團成員徐維韓、謝旻錡及郭昱廷，因上游1名綽號「紅財神」幹部與陳姓男子有60萬元詐騙利益糾紛，徐等擄走陳強他身上現金，還載到苗栗挖坑活埋致死，法院一、二審都依強盜殺人罪判3人無期徒刑，徐男案發逃逸衝撞警車，再被依妨害公務罪判8月，可上訴。

經查，徐維韓2022年12月29日夥同藍昱翔、張晉毅（2人通緝中），謝旻錡、郭昱廷自彰化出發，前往陳姓男子新竹竹北住處，將陳男擄走強盜財物，最後跑到苗栗後龍偏僻處。

眾人在場挖坑，藍、張又拿凶器敲打陳的頭、斬擊左腳跟，趁對方無力時活埋，陳一度求饒說「大哥，多少錢我都願意給你，放過我吧」，最終仍被活埋致死。

事成後徐維韓開車逃逸，當天一早9點多經台中沙鹿中山路、長春路口，因被新竹竹北分局的多輛偵防車追捕、包夾，警員持槍喝令徐立刻下車熄火，但徐怕殺人強盜一事被逮，清楚看到對方身穿「警察」字樣防彈背心，仍強行衝撞後逃逸，直到2023年1月2日才在彰化落網。

徐維韓、謝旻錡及郭昱廷活埋陳男部分，新竹地院國民法庭依強盜殺人罪均判無期徒刑、褫奪公權終身，上訴高等法院駁回。

另就徐衝撞警車案，檢方訊時徐否認妨害公務，辯稱看到前方男子沒有穿警察制服就要下車，以為是死者陳男的仇家，所以自己才開車跑，沒有撞警察，反控是警察來撞他，但警方密錄器清楚拍下徐男逃逸、衝撞過程。