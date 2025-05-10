快訊

日職／古林睿煬母親節登板戰樂天 火腿隊有「甜蜜煩惱」

白沙屯媽生氣了？香燈腳搶轎爆推擠…鑾轎突「斷棍」切面超平整

聽新聞
0:00 / 0:00

斬人後腳跟、挖坑活埋 他強盜殺人再撞警車逃下場曝光

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

詐騙集團成員徐維韓、謝旻錡及郭昱廷，因上游1名綽號「紅財神」幹部與陳姓男子有60萬元詐騙利益糾紛，徐等擄走陳強他身上現金，還載到苗栗挖坑活埋致死，法院一、二審都依強盜殺人罪判3人無期徒刑，徐男案發逃逸衝撞警車，再被依妨害公務罪判8月，可上訴。

經查，徐維韓2022年12月29日夥同藍昱翔、張晉毅（2人通緝中），謝旻錡、郭昱廷自彰化出發，前往陳姓男子新竹竹北住處，將陳男擄走強盜財物，最後跑到苗栗後龍偏僻處。

眾人在場挖坑，藍、張又拿凶器敲打陳的頭、斬擊左腳跟，趁對方無力時活埋，陳一度求饒說「大哥，多少錢我都願意給你，放過我吧」，最終仍被活埋致死。

事成後徐維韓開車逃逸，當天一早9點多經台中沙鹿中山路、長春路口，因被新竹竹北分局的多輛偵防車追捕、包夾，警員持槍喝令徐立刻下車熄火，但徐怕殺人強盜一事被逮，清楚看到對方身穿「警察」字樣防彈背心，仍強行衝撞後逃逸，直到2023年1月2日才在彰化落網。

徐維韓、謝旻錡及郭昱廷活埋陳男部分，新竹地院國民法庭依強盜殺人罪均判無期徒刑、褫奪公權終身，上訴高等法院駁回。

另就徐衝撞警車案，檢方訊時徐否認妨害公務，辯稱看到前方男子沒有穿警察制服就要下車，以為是死者陳男的仇家，所以自己才開車跑，沒有撞警察，反控是警察來撞他，但警方密錄器清楚拍下徐男逃逸、衝撞過程。

台中地院審酌，徐男怕強盜殺人犯行被逮，拒絕停車受檢衝撞警車，最終坦承犯行，但沒有和解，依以駕駛動力交通工具對依法執行職務之公務員施強暴罪判他8月徒刑。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

強盜 殺人 活埋 詐騙集團 警察

延伸閱讀

櫃姐摩鐵吸毒狠心悶殺一對親生子女 國民法官判無期徒刑

台鐵員工鐵鎚敲全身殺死同事…破壞電子手環逃亡 國民法官法庭判無期徒刑

檢批保母劉彩萱像「蜘蛛」給剴剴毒性壓力 請法官判無期徒刑

離奇！高雄婦遭「舊衣山」活埋喪命 無外傷查不出窒息原因

相關新聞

斬人後腳跟、挖坑活埋 他強盜殺人再撞警車逃下場曝光

詐騙集團成員徐維韓、謝旻錡及郭昱廷，因上游1名綽號「紅財神」幹部與陳姓男子有60萬元詐騙利益糾紛，徐等擄走陳強他身上現金...

人妻約砲小王「每天榨乾你」 人夫怒告2人獲賠30萬

新竹姜男控訴妻子歐女出軌，還與小王吳男互傳「每天去找你把你榨乾」、「小朋友才戴保險套」、「我當渣女」、「太濕了先暫停一下...

母親節前夕…台南警擴大臨檢 外送員酒駕被逮丟工作

吳姓外送員昨晚11時許騎機車，行經台南市警五分局在北區北安橋下路檢點時意圖闖越，員警發現後上前攔阻，發現他酒氣明顯，經酒...

不滿欠27萬元沒還...債主潑紅漆洩憤 越南老闆娘已搭機跑路

張姓男子跟台北市北投區某連鎖湯包店有債務關係，不滿對方借27萬元拖欠逾3個月沒還，又找不到人，氣憤持紅漆潑灑店家鐵捲門，...

隱瞞凶宅訊息挨告 前屋主出面作證讓他栽跟頭...判刑2年

李姓男子9年前透過友人介紹及屋主告知房屋內曾有非自然死亡事件，仍以750萬元價格購入，3年後求售，張姓婦人實地看屋內有意...

影／林口按摩女技師偷拍10女客裸體 警再逮1男共犯

新北警方日前查獲林口區某按摩養生館泰籍女技師用手機偷拍妙齡女客裸體，查扣手機發現另有10人受害，畫面被泰女傳給1名台籍男...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。