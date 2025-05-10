隱瞞凶宅訊息挨告 前屋主出面作證讓他栽跟頭...判刑2年

李姓男子9年前透過友人介紹及屋主告知房屋內曾有非自然死亡事件，仍以750萬元價格購入，3年後求售，張姓婦人實地看屋內有意購買，他向居中介紹房仲隱瞞凶宅相關訊息，不知情張婦以1260萬購入後發現實情而提告，法官認李男犯詐欺取財罪判刑2年並沒收犯罪所得350萬元。

李男矢口否認涉有詐欺取財犯行，他辯稱，他並不知該房地曾發生非自然死亡事件而屬凶宅一事，並未詐騙。他表示，交易前，已請仲介去凶宅網或附近查訪，均未能確認本案房屋內有非自然死亡事實，才會在不動產買賣契約書「標的物現況說明書」第36項「是否知悉本標的物曾經發生…非自然身故等情事」處，勾選「否」，並簽名確認，並非有意詐騙買家。

然而，前屋主指出，當年出售房屋時，曾告知先生是在房屋內非自然死亡，也曾告知李的友人。友人也表示，當時因李男在找房子，介紹該房屋給李男，並告知該屋唯一缺點為屋主的先生是在屋內非自然死亡，帶看房子時，也直接明確跟李男講該房屋是凶宅。

前屋主表示，當時原本價位為1100萬元，但因先生於屋內非正常死亡，實際成交價為750萬元而非契約書上所載1100萬元。友人說，李男要求於契約書上寫交易金額1100萬元，之後再退李男350萬元，並由屋主將350萬元現金交給李男簽收。

張婦誤以為該房屋內並無非自然死亡情事，在家人陪同下，2019年10月間與李男簽訂不動產買賣契約書，並支付1260萬元給李男，待張婦及家人入住後發覺屋內有異樣，經他人告知才得知相關情事後提告。