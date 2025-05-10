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不滿欠27萬元沒還...債主潑紅漆洩憤 越南老闆娘已搭機跑路

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

張姓男子跟台北市北投區某連鎖湯包店有債務關係，不滿對方借27萬元拖欠逾3個月沒還，又找不到人，氣憤持紅漆潑灑店家鐵捲門，警方獲悉，循線通知到案說明，張男坦承犯行，被依恐嚇、毀損罪送辦。

值得一提的是，當警方要以「被害人」身分聯繫湯包店老闆，赫然發現對方已出境離台，徒留房東收拾善後，房東稱，也好幾個月沒收到房租，湯包店老闆是越南籍新娘阮姓女子，正在打民事訴訟確認租賃契約不存在。

北投警方2日早上10點半獲報，自強街某湯包店鐵捲門遭不明人士潑漆恐嚇，調閱監視器畫面釐清案情，犯嫌張男（43歲）2日凌晨1點多騎車到場，頭戴頭套、手持紅漆，經過騎樓短短不到10秒，犯案後離去；警方調閱上百支監視器，終於鎖定他身分，通知到案說明。

張男8日到案時坦承犯行，稱跟店家負責人阮女有債務糾紛，對方是做生意認識的，阮女今年1月時以「資金周轉」為由借款27萬元，稱2月會還錢，沒想到遲至5月都沒下文，因此氣憤犯案，警詢後被依刑法恐嚇、毀損等罪，移送士林地檢署偵辦。

據了解，阮女因簽牌積欠債款上百萬債務，後來以60萬元頂讓給他人，孰料最後直接離開台灣返回越南生活。

張姓男子跟台北市北投區某連鎖湯包店有債務關係，不滿對方借27萬元拖欠逾3個月沒還，又找不到人，氣憤持紅漆潑灑店家鐵捲門。記者翁至成／翻攝
張姓男子跟台北市北投區某連鎖湯包店有債務關係，不滿對方借27萬元拖欠逾3個月沒還，又找不到人，氣憤持紅漆潑灑店家鐵捲門。記者翁至成／翻攝
張姓男子跟台北市北投區某連鎖湯包店有債務關係，不滿對方借27萬元拖欠逾3個月沒還，又找不到人，氣憤持紅漆潑灑店家鐵捲門。記者翁至成／翻攝
張姓男子跟台北市北投區某連鎖湯包店有債務關係，不滿對方借27萬元拖欠逾3個月沒還，又找不到人，氣憤持紅漆潑灑店家鐵捲門。記者翁至成／翻攝
張姓男子跟台北市北投區某連鎖湯包店有債務關係，不滿對方借27萬元拖欠逾3個月沒還，又找不到人，氣憤持紅漆潑灑店家鐵捲門。記者翁至成／翻攝
張姓男子跟台北市北投區某連鎖湯包店有債務關係，不滿對方借27萬元拖欠逾3個月沒還，又找不到人，氣憤持紅漆潑灑店家鐵捲門。記者翁至成／翻攝

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