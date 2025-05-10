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影／林口按摩女技師偷拍10女客裸體 警再逮1男共犯

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北警方日前查獲林口區某按摩養生館泰籍女技師用手機偷拍妙齡女客裸體，查扣手機發現另有10人受害，畫面被泰女傳給1名台籍男性友人。員警事後拘提張姓男子移送法辦，法院裁定30萬元交保候傳。

年約20歲妙齡女郎上個月25日，在林口區中山路某泰式養生會館按摩過程中察覺不對勁，當場抓到46歲泰籍女技師用手機偷拍錄攝她的上半身裸體影片，且手機內存另有許多其他女客人的私密影像，懷疑她是慣犯、販售影像牟利。

警方獲報將泰女帶回調查，經調閱養生館消費記錄、比對她手機內存影像，初步過濾出至少10名女客被偷拍，泰女否認販售影像，供稱只是傳給1名53歲張姓男子觀賞。

泰女隔天被依妨害性隱私與妨害秘密罪嫌移送新北地檢署，檢察官訊後聲請羈押獲准。警方事後再向新北地檢署及法院聲請拘票與搜索票，本月1日將張男拘提到案，他供稱與泰女是朋友關係，收到泰女偷拍女客私密影像只是觀賞，看完即刪除，並未轉傳或販售牟利。

警方調查後同樣依妨害性隱私及妨害秘密罪嫌，將張男移送新北地檢署偵辦並建請羈押，最後法院裁定30萬元交保候傳。

此外，泰女手機內存另10名被害人，將陸續通知製作筆錄協助提出告訴，全面清查受害情形，同時將中山路該泰式養生會館通報請新北市政府公安聯合稽查小組，加強管理與查核。

林口區某養生館的泰籍按摩女技師，涉嫌用手機偷拍至少10名女客裸體影像，傳給1名台籍男姓友人。泰女被依妨害秘密等罪嫌移送新北地檢署，檢察官訊後聲請羈押獲准。記者林昭彰／翻攝
林口區某養生館的泰籍按摩女技師，涉嫌用手機偷拍至少10名女客裸體影像，傳給1名台籍男姓友人。泰女被依妨害秘密等罪嫌移送新北地檢署，檢察官訊後聲請羈押獲准。記者林昭彰／翻攝
新北市林口區某養生館日前被查獲泰籍按摩女技師，用手機偷拍妙齡女客裸體，警方查扣手機發現另有10人受害，畫面被泰女傳給1名台籍男姓友人。員警事後拘提張姓男子移送法辦，法院裁定30萬元交保候傳。記者林昭彰／翻攝
新北市林口區某養生館日前被查獲泰籍按摩女技師，用手機偷拍妙齡女客裸體，警方查扣手機發現另有10人受害，畫面被泰女傳給1名台籍男姓友人。員警事後拘提張姓男子移送法辦，法院裁定30萬元交保候傳。記者林昭彰／翻攝

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