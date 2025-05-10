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人妻約砲小王「每天榨乾你」 人夫怒告2人獲賠30萬

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹姜男控訴妻子歐女出軌，還與小王吳男互傳「每天去找你把你榨乾」、「小朋友才戴保險套」、「我當渣女」、「太濕了先暫停一下」等露骨訊息，並拍攝親密合照、共度生日。法官認為歐女與吳男已侵害姜男配偶權，判2人連帶賠償30萬。

姜男控訴，自己與妻子歐女於2021年9月30日結婚，婚後育有2名未成年子女。妻子在職場結識吳男後展開曖昧關係，雙方拍攝多張勾手、頭靠頭等合照，傳送「我愛你」、「每天去找你把你榨乾」等訊息，甚至傳送汽車旅館截圖、討論性行為細節，內容露骨。

姜男指出，歐女還幫吳男慶生，吳男許願「希望跟妳長長久久」，相關對話與照片均留有紀錄，並提告請求精神慰撫金100萬元。

歐女坦承與吳男有交往，未否認訊息真實性，但辯稱姜男是在未經同意下，搶奪她的手機擷取訊息，還因此拉扯造成她右手受傷，質疑證據是否合法。另主張夫妻感情早已不睦，與吳男僅逢場作戲，不構成重大侵權。

法官認為，配偶權屬人格法益的一部分，雖不具體財產價值，仍受法律保護，歐女與吳男雙方互動已逾一般社交行為，吳男明知歐女有配偶身分仍發展親密關係，最終判歐女與吳男2人連帶賠償姜男30萬。

新竹姜男控訴妻子歐女出軌，還與小王吳男互傳：「每天去找你把你榨乾」、「小朋友才戴保險套」、「我當渣女」、「太濕了先暫停一下」等露骨訊息。示意圖／ingimage
新竹姜男控訴妻子歐女出軌，還與小王吳男互傳：「每天去找你把你榨乾」、「小朋友才戴保險套」、「我當渣女」、「太濕了先暫停一下」等露骨訊息。示意圖／ingimage

妻子 小王 親密關係 配偶

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