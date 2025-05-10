傅崐萁管家李慶隆投案未遭聲押 凌晨百萬交保畫面曝光

台北地檢署偵辦立委傅崐萁競選小物案，傅崐萁管家李慶隆被約談後即失聯，被檢方通緝，李慶隆昨天主動前往調查局北機站投案，檢察官訊後依偽造文書等罪命李慶隆100萬元交保、限制住居並配戴電子腳環監控，李慶隆在拘留室等了2個多小時，凌晨終於有人拿錢來辦保，交保後迅速離去。

李慶隆昨晚被調查官解送歸案時，面對媒體追問為何躲藏？是傅崐萁指使的嗎？會不會擔心羈押？李慶隆露出沉重神情，不發一語。今天凌晨交保後，媒體問及是否有故意逃亡？李慶隆也未發表意見，最後由親友陪同搭車離去。

檢方指出，李慶隆涉犯偽造文書及商業會計法等罪，犯罪嫌疑重大，有事實足認其有逃亡之虞，但審酌主動到案，且就涉案部分已執行3波搜索、保全相關證據，並已訊問相關被告、證人，認為尚無羈押必要，准予100萬交保，限制住居、出境、出海，並實施電子腳環之科技設備監控。

北檢今年2月接獲告發，指傅崐萁贈送同黨立委修容組等競選小物，欲爭取競選立法院長，由於競選小物是「戰天下」公司供貨，負責人蘇意舜曾是傅崐萁當花連縣長時的觀光處長，外界質疑競選小物是陸方無償提供，涉及反滲透法等罪。