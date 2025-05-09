傅崐萁管家李慶隆訊問3小時 100萬交保實施電子腳環科技監控

台北地檢署偵辦戰天下公司出售立委傅崐萁競選小物案，列被告的傅崐萁管家李慶隆被約談後神隱，檢方因傳拘無著發布通緝，李慶隆通緝一周後今下午主動到案；檢察官今夜偵訊3小時候，依涉犯偽造文書、商業會計法等罪諭知100萬元交保，限制住居並施以電子腳環科技監控。

北檢指出，李慶隆涉犯刑法偽造文書及違反商業會計法等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有事實足認其有逃亡之虞，審酌主動歸案說明，涉案部分已經執行3波搜索、保全相關證據，並已訊問案關的被告、證人等情，認尚無羈押必要，准予具保100萬元，限制住居（前已依法實施限制出境、出海），及實施電子腳環科技設備監控。

檢方今年2月接獲告發，傅崐萁贈送同黨立委修容組等競選小物是由戰天下出售，懷疑是否是自大陸無償提供，告發崐萁、戰天下負責人蘇意舜涉反滲透法、商業會計法及刑法偽造文書等罪。

檢方在2、3月間已執行三度搜索，先搜索約談戰天下蘇意舜，循線再搜索約談李慶榮到案，檢察官3月11日在北機站訊問李後請回，數度聯繫無著，3天後搜索李位在傅崐萁花蓮住家旁的員工宿舍後，也不見李的蹤影。

檢方指出，調查官4月8日通知、檢察官4月11日傳喚，李均無正當理由未遵期到場接受詢、訊問，拘提無著5月2日發布通緝。事隔一周，5月9日下午2時許，李慶榮在律師陪同自動前往北機站投案，旋由調查官依法予以逮捕。

李慶榮經調查官詢問筆錄釐清相關案情，解送歸案。李慶隆面對媒體記者提問「為什麼要躲藏？心虛嗎？傅崐萁指使你這麼做的嗎？為何現在投案？通緝的這段時間有和律師想好對策嗎？會不會擔心羈押？」均不發一語。