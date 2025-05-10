聽新聞
0:00 / 0:00

競選小物案被通緝 傅崐萁管家 百萬交保

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北報導

台北地檢署追查立委傅崐萁競選小物案，調查戰天下公司競選小物來源是否為陸方無償提供，傅崐萁管家李慶隆被約談後即失聯，北檢本月二日發布通緝，李慶隆昨天前往調查局北機站投案，北檢訊後命李一百萬交保，限制住居並實施電子腳環監控。

李慶隆投案後，被調查局逮捕上銬，詢問數小時後昨晚解送北檢，媒體追問為何躲藏？是傅崐萁指使這麼做的嗎？通緝這段時間有和律師想好對策嗎？會不會擔心羈押？李慶隆戴口罩露出沉重神情，不發一語。

北檢今年二月接獲告發，指傅崐萁贈送同黨立委修容組等競選小物，爭取競選立法院長，由於競選小物是「戰天下」公司供貨，負責人蘇意舜曾是傅崐萁當花連縣長時的觀光處長，外界質疑傅崐萁、蘇意舜疑透過陸製競選小物介選，告發兩人反滲透法、選罷法、商會法及偽造文書等罪。

檢調二月廿七日搜索蘇意舜與戰天下公司，因李慶隆長期跟隨傅崑萁，三月十一日搜索拘提李慶隆到案，檢方偵訊後請回；十四日再搜索李慶隆位於花蓮住所，也就是傅崐萁住家旁的員工宿舍，但這天李慶隆未到案，行蹤成謎。

檢方指出，李慶隆經北機站四月八日通知、檢察官四月十一日傳喚，均無正當理由未遵期到場接受詢、訊問，復拘提無著，五月二日發布通緝。

檢調追查，李慶隆三月十一日訊問後，隔天深夜與律師張慶文事務所林姓員工分別駕車，一前一後駛入事務所的大樓地下停車場；李慶隆的車停放在張睿文停車位上，前後車牌均被拔除，調查局與檢方數度聯繫均找不到人。

北檢懷疑張睿文涉嫌隱匿陳報他與李男失去聯絡，本月二日搜索其律師事務所，訊後以藏匿隱避犯人罪諭知張男五十萬元交保，沒想到李慶隆神隱一周後昨天主動投案。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁送競選小物案，北檢二日通緝傅崐萁管家李慶隆（中），李昨天主動投案，晚間解送北檢歸案。記者邱德祥／攝影
國民黨立法院黨團總召傅崐萁送競選小物案，北檢二日通緝傅崐萁管家李慶隆（中），李昨天主動投案，晚間解送北檢歸案。記者邱德祥／攝影

傅崐萁 律師 通緝

延伸閱讀

不發一語…傅崐萁管家李慶隆躲一周上銬歸案 恐強制處分

傅崐萁管家李慶隆投案移送台北地檢署

「還假於民」合乎社會期待 傅崐萁：減少勞工血汗

傅崐萁競選小物案 管家李慶隆遭通緝逃一周今投案

相關新聞

88會館受招待 檢察官遭罰俸3月

偵辦地下匯兌業者郭哲敏案的新北地檢署檢察官王涂芝，接受高檢署檢察官黃錦秋邀約，赴郭男開設的「八八會館」及另名洗錢大亨涂誠...

傅崐萁管家李慶隆訊問3小時 100萬交保實施電子腳環科技監控

台北地檢署偵辦戰天下公司出售立委傅崐萁競選小物案，列被告的傅崐萁管家李慶隆被約談後神隱，檢方因傳拘無著發布通緝，李慶隆通...

聯手黑幫暴力討債 余正煌20萬交保

曾指控前新竹市長林智堅論文抄襲的調查官余正煌，因與總統府侍衛室女友范綾玉，投資前證券營業員陳柏銓介紹可轉換公司債失利，為...

競選小物案被通緝 傅崐萁管家 百萬交保

台北地檢署追查立委傅崐萁競選小物案，調查戰天下公司競選小物來源是否為陸方無償提供，傅崐萁管家李慶隆被約談後即失聯，北檢本...

男砸罷團車 苗檢求重刑、褫奪公權

邱姓男子五日在苗栗苑裡將公民團體「苗栗國罷免立委連線」的車輛砸損，警方查獲後移送檢方偵辦。苗栗地檢署昨偵查終結提起公訴，...

驚動地方政壇！他砸壞罷團車輛 苗檢4天火速偵查求重刑、褫奪公權

邱姓男子5月5日在苗栗縣苑裡鎮將公民團體「苗栗國罷免立委連線」的車輛砸損，被警方查獲並移送苗栗檢方偵辦，苗栗地檢署今天偵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。