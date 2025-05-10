競選小物案被通緝 傅崐萁管家 百萬交保

台北地檢署追查立委傅崐萁競選小物案，調查戰天下公司競選小物來源是否為陸方無償提供，傅崐萁管家李慶隆被約談後即失聯，北檢本月二日發布通緝，李慶隆昨天前往調查局北機站投案，北檢訊後命李一百萬交保，限制住居並實施電子腳環監控。

李慶隆投案後，被調查局逮捕上銬，詢問數小時後昨晚解送北檢，媒體追問為何躲藏？是傅崐萁指使這麼做的嗎？通緝這段時間有和律師想好對策嗎？會不會擔心羈押？李慶隆戴口罩露出沉重神情，不發一語。

北檢今年二月接獲告發，指傅崐萁贈送同黨立委修容組等競選小物，爭取競選立法院長，由於競選小物是「戰天下」公司供貨，負責人蘇意舜曾是傅崐萁當花連縣長時的觀光處長，外界質疑傅崐萁、蘇意舜疑透過陸製競選小物介選，告發兩人反滲透法、選罷法、商會法及偽造文書等罪。

檢調二月廿七日搜索蘇意舜與戰天下公司，因李慶隆長期跟隨傅崑萁，三月十一日搜索拘提李慶隆到案，檢方偵訊後請回；十四日再搜索李慶隆位於花蓮住所，也就是傅崐萁住家旁的員工宿舍，但這天李慶隆未到案，行蹤成謎。

檢方指出，李慶隆經北機站四月八日通知、檢察官四月十一日傳喚，均無正當理由未遵期到場接受詢、訊問，復拘提無著，五月二日發布通緝。

檢調追查，李慶隆三月十一日訊問後，隔天深夜與律師張慶文事務所林姓員工分別駕車，一前一後駛入事務所的大樓地下停車場；李慶隆的車停放在張睿文停車位上，前後車牌均被拔除，調查局與檢方數度聯繫均找不到人。

北檢懷疑張睿文涉嫌隱匿陳報他與李男失去聯絡，本月二日搜索其律師事務所，訊後以藏匿隱避犯人罪諭知張男五十萬元交保，沒想到李慶隆神隱一周後昨天主動投案。