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驚動地方政壇！他砸壞罷團車輛 苗檢4天火速偵查求重刑、褫奪公權

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

邱姓男子5月5日在苗栗縣苑裡鎮將公民團體「苗栗國罷免立委連線」的車輛砸損，被警方查獲並移送苗栗檢方偵辦，苗栗地檢署今天偵查終結提起公訴，請求法院從重量刑並宣告褫奪公權。苗栗過去不曾有過罷免案，檢方在短短4天內火速偵結，引發地方政壇關注。

檢方指出，5月5日發生懸掛罷免宣傳旗幟的車輛遭人以暴力敲擊毀損，地檢署得悉立即分案由檢察官黃棋安偵辦，當日即訊問邱姓被告，盡速調查相關事證後，認定邱姓被告涉犯公職人員選舉罷免法相關規定且事證明確，依法提起公訴。

苗栗地檢署強調，罷免制度是法律所定的公民政治權利，切勿因立場不同，以強暴、脅迫或其他非法手段妨害他人為罷免案的連署等活動。任何意圖干擾民主程序、破壞公共秩序的行為均屬違法，檢方對此絕不寬貸，依法從速嚴正偵辦，從嚴究責，以維護社會法治、保障選舉罷免制度的公正與人民參與公共事務的權利，共同守護民主社會之核心價值。

此外，今天上午9點多，徐姓男子在苗栗市日新街一處設有設有罷免連署站的咖啡店前「燒胎」製造大量嗆人的煙霧，且疑有出言「嗆聲」行為， 附近店家紛紛關閉門窗，人車也閃避。苗栗警分局網路巡邏發現，迅速追查出徐男，詢問後依公共危險、恐嚇等罪嫌移送檢方偵辦。

檢方表示，由於此案仍在偵查中，偵辦內容不便說明。

邱姓男子5月5日在苗栗縣苑裡鎮將公民團體「苗栗國罷免立委連線」的車輛砸損，被警方查獲並移送苗栗檢方偵辦，苗栗地檢署今天偵查終結提起公訴，請求法院從重量刑並宣告褫奪公權。圖／民眾提供
邱姓男子5月5日在苗栗縣苑裡鎮將公民團體「苗栗國罷免立委連線」的車輛砸損，被警方查獲並移送苗栗檢方偵辦，苗栗地檢署今天偵查終結提起公訴，請求法院從重量刑並宣告褫奪公權。圖／民眾提供
邱姓男子5月5日在苗栗縣苑裡鎮將公民團體「苗栗國罷免立委連線」的車輛砸損，被警方查獲並移送苗栗檢方偵辦，苗栗地檢署今天偵查終結提起公訴，請求法院從重量刑並宣告褫奪公權。圖／民眾提供
邱姓男子5月5日在苗栗縣苑裡鎮將公民團體「苗栗國罷免立委連線」的車輛砸損，被警方查獲並移送苗栗檢方偵辦，苗栗地檢署今天偵查終結提起公訴，請求法院從重量刑並宣告褫奪公權。圖／民眾提供

咖啡店 檢察官 罷免

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