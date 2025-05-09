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不發一語…傅崐萁管家李慶隆躲一周上銬歸案 恐強制處分

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不發一語…傅崐萁管家李慶隆躲一周上銬歸案 恐強制處分

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北地檢署追查立委傅崐萁競選小物案，調查戰天下公司競選小物來源，其中，傅崐萁管家李慶隆傳拘無著遭通緝1周，今主動投案，經調查局北機站今晚解送北檢歸案。媒體質疑李「是否遭人指使？通緝期間想好對策嗎？」李慶隆全程不發一語走入法警室，全案檢方訊問後不排除有強制處分。

今晚7時許，李慶隆經調查局送往北檢歸案，遭上手銬並用衣物綑住手銬遮掩，當媒體記者提問「為什麼要躲藏？心虛嗎？傅崐萁指使你這麼做的嗎？為何現在投案？通緝的這段時間有和律師想好對策嗎？會不會擔心羈押？」李帶著口罩露出沉重神情，不發一語，步入法警室，等候檢察官開庭。

檢調今年2月搜索戰天下負責人蘇意舜、戰天下公司，3月11日循線搜索李慶隆位在台中住處，拘提到案後送往北機站，由檢察官詢問後請回；檢方14日搜索李位在花蓮住所也就是傅崐萁住家旁的員工宿舍，這天李未到案。檢方指出，李慶隆經北機站4月8日通知、檢察官4月11日傳喚，均無正當理由未遵期到場接受詢、訊問，復拘提無著，5月2日發布通緝。

檢調追查，3月11日檢察官訊問李慶隆後，隔天深夜張慶文律師事務所林姓員工開車和李慶隆的車輛一前一後駛入事務大樓地下停車場，李停車在張的停車位上，且車輛前、後車牌均經卸除。檢方搜索約談張睿文，認為張涉嫌隱匿此事，陳報他與李失去聯絡，訊後依藏匿隱避犯人罪嫌，諭知50萬元交保，證人林姓員工請回。

全案起源於，政治評論員溫朗東今年2月14日赴北檢告發傅崐萁大量發放競選小物給藍營立委希望選上立法院長，若競選小物來自中國大陸恐涉反滲透法，告發傅崐萁及戰天下負責人蘇意舜涉反滲透法等罪嫌，希望司法單位查明「戰天下」的資金來源。檢方分案偵辦，依違反商業會計法、偽造文書等罪嫌執行多次搜索行動，日前蘇、李均請回，此次李傳拘無著遭通緝，今歸案不排除有強制處分。

傅崐萁管家李慶隆傳(圖右2)拘無著遭通緝1周，今主動投案，經調查局北機站今晚解送北檢歸案，媒體質疑李「是否遭人指使？通緝期間想好對策嗎？」李慶隆全程不發一語。記者邱德祥／攝影
傅崐萁管家李慶隆傳(圖右2)拘無著遭通緝1周，今主動投案，經調查局北機站今晚解送北檢歸案，媒體質疑李「是否遭人指使？通緝期間想好對策嗎？」李慶隆全程不發一語。記者邱德祥／攝影
傅崐萁管家李慶隆(圖中)傳拘無著遭通緝1周，今主動投案，經調查局北機站今晚解送北檢歸案，媒體質疑李「是否遭人指使？通緝期間想好對策嗎？」李慶隆全程不發一語。記者邱德祥／攝影
傅崐萁管家李慶隆(圖中)傳拘無著遭通緝1周，今主動投案，經調查局北機站今晚解送北檢歸案，媒體質疑李「是否遭人指使？通緝期間想好對策嗎？」李慶隆全程不發一語。記者邱德祥／攝影
傅崐萁管家李慶隆傳拘無著遭通緝1周，今主動投案，經調查局北機站今晚解送北檢歸案，媒體質疑李「是否遭人指使？通緝期間想好對策嗎？」李慶隆全程不發一語。記者邱德祥／攝影
傅崐萁管家李慶隆傳拘無著遭通緝1周，今主動投案，經調查局北機站今晚解送北檢歸案，媒體質疑李「是否遭人指使？通緝期間想好對策嗎？」李慶隆全程不發一語。記者邱德祥／攝影

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