印尼武術團體早結怨！近百人打群架釀1死1傷 彰化地院判決出爐

彰化市火車站2023年9月發生外籍移工打群架，刺死1人，1名移工路過被誤認是敵對陣營，追上去一頓亂打重傷。彰化地方法院對其中4人犯行審結，分別判處有期徒期3至7月，得易科罰金，徒刑執行完畢或赦免後驅逐出境。可上訴。

判決書指出，印尼在台武術團體PI、RA、SA與HT（以上為簡寫）素來不睦，約定2023年9月某日晚上在彰化火車站前談判，PI團長發力（彰化地院另為審理）召集團員安東尼（所涉殺人等罪嫌由檢察官另行提起公訴並法院判決）、宇迪、安多、阿萬，和漢德立、慕利亞（以上兩人由彰化地院另為審理）、不屬武術團體的阿帝及不詳印尼籍男子70多人，集合後到火車站。

宇迪、安多、漢德立分別攜帶伸縮棍、鐮刀、尼泊爾彎刀各一支，慕利亞帶1只手指虎和1支爪刀，見到HT團員拿弟和多名不詳印尼籍男子，即爆發肢體衝突，剛好一名印尼籍移工李歐路過，看一群人聚集好像準備打架，李歐趕快往反方向奔跑，被阿帝誤認是HT成員，就徒手毆把李毆打到頭破血流、背部受傷。

攜帶兇器的移工都稱放在包包裡、拿在手裡，沒使用，希望能換取緩刑，但彰化地院審酌全案聚集人數眾多，並持有刀具、手指虎，發生衝突後在火車站附近的街道內追逐、鬥毆，移工加拿被圍毆刺傷後不治，李歐被打，足見對公眾安全及秩序危害甚大。