櫃姐摩鐵吸毒狠心悶殺一對親生子女 國民法官判無期徒刑

蘇姓前櫃姐去年5月中在新北市1間汽車旅館拉K吸毒、飲酒後，以枕頭悶殺6歲兒子及9歲女兒2名親生子女，新北檢方依殺人罪起訴且羈押迄今。全案由新北地院國民法官審理後，今判處無期徒刑，褫奪公權終身，可上訴。

38歲蘇女去年5月12日母親節深夜，帶著2名子女入住案發汽車旅館，隔天上午8時透過校園通APP替小孩請假2天，稱帶孩子回南部探親，但一直待在旅館，13日深夜先拍下兒女熟睡照片當成臉書封面，14日上午蘇女疑似喝酒並吸食K他命後，一時情緒失控，上午9時先持枕頭將女兒悶殺，10時再對兒子下手。

經法醫相驗姊弟2人確認窒息死亡，蘇女坦承行凶，稱因生活及經濟壓力過大，喝酒、吃安眠藥及吸食K菸後，一時情緒失控才下手殺害親生子女。

蘇女犯案後原打算輕生一了百了，桌上擺著空酒瓶及一支完整K菸和三根已吸食完K菸，可能因為毒、酒交互作用，體力不支加上恍神，原本打算休息後再度嘗試尋短，結果因徐女再度前來探訪，才使得這起駭人聽聞的殺子案曝光。

蘇女閨密徐女去年5月13日曾與何姓前夫帶著零食、餅乾至汽車旅館探訪3人。徐女供稱，當時蘇女2名子女均無異狀，還會開心玩耍，但蘇女疑似情緒不穩定，她擔心閨密狀況，隔天14日中午再度帶著食物前往探視，竟驚見2名小孩已被蘇女悶殺。

新北地院國民法官審理後，今天下午5時依成年人故意對兒童犯殺人罪，判處無期徒刑，褫奪公權終身，仍可上訴。

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