快訊

「股神」巴菲特也看走眼 這檔股票害他損失近2千億元

全國放假4+1 「這兩節日」在周末有補假？人事總處這樣說

傅崐萁競選小物案 管家李慶隆遭通緝逃一周今投案

聽新聞
0:00 / 0:00

傅崐萁競選小物案 管家李慶隆遭通緝逃一周今投案

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北檢調偵辦競選小物案，到傅崐萁位於花蓮住處旁的李姓管家住所搜索。記者王燕華／翻攝
台北檢調偵辦競選小物案，到傅崐萁位於花蓮住處旁的李姓管家住所搜索。記者王燕華／翻攝

國民黨立法院黨團總召傅崐萁送競選小物案，遭告發涉反滲透法等罪，台北地檢署本月2日通緝傅崐萁管家李慶隆，當時李的委任律師張睿文涉藏匿隱避犯人罪嫌，諭知50萬元交保。全案新進展，李慶隆今下午2時許在另名律師陪同下，前往調查局北機站投案，今晚將解送北檢歸案。

全案起源於，政治評論員溫朗東今年2月14日赴北檢告發傅崐萁大量發放競選小物給藍營立委希望選上立法院長，若競選小物來自中國大陸恐涉反滲透法，告發傅崐萁及戰天下負責人蘇意舜涉反滲透法等罪嫌，希望司法單位查明「戰天下」的資金來源，還建議戰天下公布競選小物修容組進口單據；檢方日前依違反商業會計法、偽造文書等罪嫌，搜索被告蘇意舜及戰天下公司等五處所。

專案小組於3月11日、14日再搜索李慶隆台中、花蓮等三處所，經北機站4月8日通知、檢察官4月11日傳喚，均無正當理由未遵期到場接受詢、訊問，拘提無著，北檢5月2日發布通緝。

檢調追查，3月11日檢察官訊問李慶隆後，隔天12日深夜，張慶文律師事務所林姓員工駕駛車輛，與裡的車輛「一前一後駛入張姓律師事務所在的大樓地下停車場，李車輛停在張律師的停車位上，且車輛前、後車牌均經卸除」李慶隆進入張睿文律師事務所後失去聯繫，懷疑張律師涉嫌隱匿此事，2日搜索約談張睿文，訊後依藏匿隱避犯人罪嫌，諭知50萬元交保。

國民黨立院黨團總召傅崐萁送競選小物遭告發不法，檢方通緝傅崐萁管家李慶隆，今李赴調查局投案。聯合報系資料照
國民黨立院黨團總召傅崐萁送競選小物遭告發不法，檢方通緝傅崐萁管家李慶隆，今李赴調查局投案。聯合報系資料照

傅崐萁 反滲透法 律師

延伸閱讀

綠癱議事「還假於民」被卡 傅崐萁：柯總召一出 核彈又引爆

傅崐萁花蓮優勢不再？ 民調：31%要罷免

傅崐萁嘆：遭國家機器抹黑 為國為民做錯了嗎？

罷傅崐萁二階連署初點32766份 中選會：沒用尺量、勿造謠

相關新聞

傅崐萁競選小物案 管家李慶隆遭通緝逃一周今投案

國民黨立法院黨團總召傅崐萁送競選小物案，遭告發涉反滲透法等罪，台北地檢署本月2日通緝傅崐萁管家李慶隆，當時李的委任律師張...

律師加入公會前犯1年以上有期徒刑罪 廢止證書

立法院今天三讀通過律師法修正案，法務部表示，律師有犯罪行為經法院判決1年以上有期徒刑確定時，無論是否執業，都有相應處理機...

高雄老翁撞死日籍婦 雄檢依過失致死將他起訴

日本籍61歲池田婦人與兒子來台旅遊，於3月15日下午走在中華三路的人行道時，遭到駕駛箱型車的張姓老翁（73歲）當場撞上，...

赴88會館受招待判罰俸3月 女檢王涂芝回應「確實遺憾」

新北地檢署檢察官王涂芝受高檢署前檢察官黃錦秋邀約，赴「88會館」負責人郭哲敏及「睿森銀樓」負責人涂誠文招待所，懲戒法院職...

「理科太太」打離婚訴訟利用個資 前夫不上訴無罪確定

本名陳映彤的「理科太太」與前夫JOHN吳哲宇離姻，訴訟期間提供吳的醫療資料給家事法院，檢方依個資法起訴；陳女否認犯罪，一...

明知對方遭監聽還致電洩漏偵查秘密 新竹律師遭判刑

新竹執業律師張女擔任涉嫌違反選罷法遭新竹檢方聲押的劉女辯護人時，告訴候選人范男他被檢調監聽，結果被錄到，新竹地院認為張女...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。