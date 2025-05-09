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傅崐萁競選小物案 管家李慶隆遭通緝逃一周今投案
國民黨立法院黨團總召傅崐萁送競選小物案，遭告發涉反滲透法等罪，台北地檢署本月2日通緝傅崐萁管家李慶隆，當時李的委任律師張睿文涉藏匿隱避犯人罪嫌，諭知50萬元交保。全案新進展，李慶隆今下午2時許在另名律師陪同下，前往調查局北機站投案，今晚將解送北檢歸案。
全案起源於，政治評論員溫朗東今年2月14日赴北檢告發傅崐萁大量發放競選小物給藍營立委希望選上立法院長，若競選小物來自中國大陸恐涉反滲透法，告發傅崐萁及戰天下負責人蘇意舜涉反滲透法等罪嫌，希望司法單位查明「戰天下」的資金來源，還建議戰天下公布競選小物修容組進口單據；檢方日前依違反商業會計法、偽造文書等罪嫌，搜索被告蘇意舜及戰天下公司等五處所。
專案小組於3月11日、14日再搜索李慶隆台中、花蓮等三處所，經北機站4月8日通知、檢察官4月11日傳喚，均無正當理由未遵期到場接受詢、訊問，拘提無著，北檢5月2日發布通緝。
檢調追查，3月11日檢察官訊問李慶隆後，隔天12日深夜，張慶文律師事務所林姓員工駕駛車輛，與裡的車輛「一前一後駛入張姓律師事務所在的大樓地下停車場，李車輛停在張律師的停車位上，且車輛前、後車牌均經卸除」李慶隆進入張睿文律師事務所後失去聯繫，懷疑張律師涉嫌隱匿此事，2日搜索約談張睿文，訊後依藏匿隱避犯人罪嫌，諭知50萬元交保。
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