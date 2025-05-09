高雄老翁撞死日籍婦 雄檢依過失致死將他起訴

日本籍61歲池田婦人與兒子來台旅遊，於3月15日下午走在中華三路的人行道時，遭到駕駛箱型車的張姓老翁（73歲）當場撞上，送醫治療半個月仍不幸身亡。高雄地檢署昨依過失致死罪嫌將張翁起訴，犯罪被害人保護協會也給予死者家屬協助。

高雄地檢署昨將涉嫌過失致死罪嫌撞死無辜日籍婦人的張姓老翁提起公訴。死者是來自日本的池田女士，今年3月與30歲的兒子來台旅遊，卻不幸在高雄遇死劫，雖被送往高雄長庚醫院急救，但經多天治療，池田女士仍因傷勢過重不治身亡。

事故發生後，池田女士的家屬趕來台灣協助陪伴，但仍沒能等到池田女士康復一同返回日本，池田女士於上個月初於醫院逝世。

高雄地檢署檢察官呂尚恩在池田女士逝世當天，率法醫趕赴高雄長庚醫院相驗，且於相驗完畢後，核發中英文版本相驗屍體證明書，由家屬領回遺體處理後事。

因池田女士為日本籍，其家屬來台後需要日語翻譯協助，因此犯罪被害人保護協會高雄分會在事件發生後，也現在3月21日由犯保高雄分會主委陳保合、主任吳瓊華，偕同高雄長庚醫院神經外科醫師陳武福，協調日語義務翻釋蘇岳喬，陪同家屬、協助翻譯。

犯罪被害人保護協會因應跨國被害情形，家屬在台期間由義務翻譯全程陪同，並特別指派通曉日語的律師、心理師，提供法律訴訟協助與急性心理創傷輔導。