快訊

「股神」巴菲特也看走眼 這檔股票害他損失近2千億元

全國放假4+1 「這兩節日」在周末有補假？人事總處這樣說

傅崐萁競選小物案 管家李慶隆遭通緝逃一周今投案

嘉義老翁因噪音持獵槍射殺鄰居 判14年6月

中央社／ 嘉義市9日電

嘉義縣余姓老翁懷疑鄰居殷姓女子故意製造噪音影響睡眠，去年8月間持獵槍射殺殷女，嘉檢偵結，依殺人罪嫌起訴；一審判余翁應執行有期徒刑14年6月、褫奪公權8年、罰金6萬2000元，全案可上訴。

嘉義地院國民法庭表示，余姓老翁因鄰居殷姓女子時常在夜間發出聲響，致其一家數個月來無法安寢。余翁為徹底解決此事，去年8月19日下午3時許，站在自家後方防火巷，持槍射殺殷女，導致殷女死亡。余翁隨後主動撥打110報警自首。

余姓老翁供稱，他早年有與原住民一同狩獵山豬的經驗，所以知道所持有的長槍可供狩獵山豬使用，且子彈就是供原住民族打獵之用，並自行推斷該等子彈是某人上山打獵時遺落在其所有的筍寮內。

國民法庭查驗扣案長槍外觀尚屬良好，可見余翁曾對於長槍進行大部分解及保養，且余翁也在庭上示範如何操作槍枝，足認余翁熟悉扣案長槍並有使用的經驗，也知道槍彈是供狩獵山豬之用，具有殺傷力。

國民法庭審視，殷女的解剖暨鑑定報告書顯示和余姓老翁在偵查中供述，同時余翁在警詢時也自承要射殺殷女以直接解決噪音問題，足認余翁主觀上有持槍射殺被害人的直接故意。

國民法庭認定余姓老翁涉犯刑法殺人罪、槍砲彈藥刀械管制條例等3罪，且應分論併罰。余姓老翁符合自首要件，雖然辯護人主張余姓老翁因長期受噪音困擾，而出現精神狀況，但未能舉出具體證據證明，國民法庭未採納。

國民法庭考量，余姓老翁僅因主觀上感覺噪音問題，即持槍彈射殺被害人，造成無以彌補遺憾，犯罪後又未能與告訴人成立和解，而審理過程中，又未能吐實其犯罪過程，其犯後態度並非良好，無從令國民法庭見其有何悔悟之心，因此判余姓老翁應執行有期徒刑14年6月、褫奪公權8年、罰金6萬2000元，全案可上訴。

噪音 民法

延伸閱讀

天主教新教宗誕生 嘉義教區主教浦英雄：跌破大家眼鏡

全國首創！桃規範民俗活動噪音 人口稠密區禁敲鑼打鼓、爆竹煙火

桃園新制將上路 管制宮廟遶境、民俗活動噪音

台東房地產熱 工地噪音陳情增...環保局最高罰18萬

相關新聞

傅崐萁競選小物案 管家李慶隆遭通緝逃一周今投案

國民黨立法院黨團總召傅崐萁送競選小物案，遭告發涉反滲透法等罪，台北地檢署本月2日通緝傅崐萁管家李慶隆，當時李的委任律師張...

律師加入公會前犯1年以上有期徒刑罪 廢止證書

立法院今天三讀通過律師法修正案，法務部表示，律師有犯罪行為經法院判決1年以上有期徒刑確定時，無論是否執業，都有相應處理機...

高雄老翁撞死日籍婦 雄檢依過失致死將他起訴

日本籍61歲池田婦人與兒子來台旅遊，於3月15日下午走在中華三路的人行道時，遭到駕駛箱型車的張姓老翁（73歲）當場撞上，...

赴88會館受招待判罰俸3月 女檢王涂芝回應「確實遺憾」

新北地檢署檢察官王涂芝受高檢署前檢察官黃錦秋邀約，赴「88會館」負責人郭哲敏及「睿森銀樓」負責人涂誠文招待所，懲戒法院職...

「理科太太」打離婚訴訟利用個資 前夫不上訴無罪確定

本名陳映彤的「理科太太」與前夫JOHN吳哲宇離姻，訴訟期間提供吳的醫療資料給家事法院，檢方依個資法起訴；陳女否認犯罪，一...

明知對方遭監聽還致電洩漏偵查秘密 新竹律師遭判刑

新竹執業律師張女擔任涉嫌違反選罷法遭新竹檢方聲押的劉女辯護人時，告訴候選人范男他被檢調監聽，結果被錄到，新竹地院認為張女...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。