嘉義老翁因噪音持獵槍射殺鄰居 判14年6月

嘉義縣余姓老翁懷疑鄰居殷姓女子故意製造噪音影響睡眠，去年8月間持獵槍射殺殷女，嘉檢偵結，依殺人罪嫌起訴；一審判余翁應執行有期徒刑14年6月、褫奪公權8年、罰金6萬2000元，全案可上訴。

嘉義地院國民法庭表示，余姓老翁因鄰居殷姓女子時常在夜間發出聲響，致其一家數個月來無法安寢。余翁為徹底解決此事，去年8月19日下午3時許，站在自家後方防火巷，持槍射殺殷女，導致殷女死亡。余翁隨後主動撥打110報警自首。

余姓老翁供稱，他早年有與原住民一同狩獵山豬的經驗，所以知道所持有的長槍可供狩獵山豬使用，且子彈就是供原住民族打獵之用，並自行推斷該等子彈是某人上山打獵時遺落在其所有的筍寮內。

國民法庭查驗扣案長槍外觀尚屬良好，可見余翁曾對於長槍進行大部分解及保養，且余翁也在庭上示範如何操作槍枝，足認余翁熟悉扣案長槍並有使用的經驗，也知道槍彈是供狩獵山豬之用，具有殺傷力。

國民法庭審視，殷女的解剖暨鑑定報告書顯示和余姓老翁在偵查中供述，同時余翁在警詢時也自承要射殺殷女以直接解決噪音問題，足認余翁主觀上有持槍射殺被害人的直接故意。

國民法庭認定余姓老翁涉犯刑法殺人罪、槍砲彈藥刀械管制條例等3罪，且應分論併罰。余姓老翁符合自首要件，雖然辯護人主張余姓老翁因長期受噪音困擾，而出現精神狀況，但未能舉出具體證據證明，國民法庭未採納。

國民法庭考量，余姓老翁僅因主觀上感覺噪音問題，即持槍彈射殺被害人，造成無以彌補遺憾，犯罪後又未能與告訴人成立和解，而審理過程中，又未能吐實其犯罪過程，其犯後態度並非良好，無從令國民法庭見其有何悔悟之心，因此判余姓老翁應執行有期徒刑14年6月、褫奪公權8年、罰金6萬2000元，全案可上訴。