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赴88會館受招待判罰俸3月 女檢王涂芝回應「確實遺憾」

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

新北地檢署檢察官王涂芝受高檢署前檢察官黃錦秋邀約，赴「88會館」負責人郭哲敏及「睿森銀樓」負責人涂誠文招待所，懲戒法院職務法庭今判王涂芝罰俸3個月，約50萬元。對此王涂芝發3點聲明，強調對受罰俸結果，確實遺憾，將研議是否上訴。

王涂芝聲明指出，首先感謝懲戒法院釐清我並無縱放之舉，也無怠於管理拘票繳回之行為，此部分能還她清白，對她實屬意義重大。

其次感謝懲戒法院肯認她過去辦案實績，評論整體屬認真、投入工作的檢察官，亦無不良素行，誠實不畏權勢主動配合調查的肯定。

最後是主文結果對她而言非完全盡如人意，對於郭哲敏洗錢案，她與辦案團隊積極扣得當時史上最高2.4億元不法所得，仍受罰俸結果，確實遺憾，待收到完整內容後，再行研議決定是否上訴。

2020年1月17日晚間，警政署政風室於台北市極品軒餐廳舉辦年終尾牙餐宴，王涂芝與黃錦秋受邀赴宴。餐宴結束後，眾人原本要去錢櫃續攤，但黃錦秋與、王涂芝等人，分批搭車前往台北市松勤路的「88會館」，但當時王涂芝是因黃錦秋邀約才同意前往，事前並不知管理人是郭哲敏。

懲戒法院認定，王涂芝會到私人招待所赴宴，是因信任的檢察官黃錦秋邀約她，現場的與會者均為檢警人員，導致她警覺性降低，疏於查證，但沒有縱放郭哲敏的問題，考量王涂芝平時表現認真，案發後也主動吐實，因此輕判罰俸3月。

懲戒法院判新北地檢署檢察官罰俸3月，王涂芝對此回應確實遺憾。圖／讀者提供
懲戒法院判新北地檢署檢察官罰俸3月，王涂芝對此回應確實遺憾。圖／讀者提供

檢察官 郭哲敏 黃錦秋

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檢察官王涂芝上88會館接受招待 職務法庭判罰月俸3月

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