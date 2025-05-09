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赴88會館受招待判罰俸3月 女檢王涂芝回應「確實遺憾」
新北地檢署檢察官王涂芝受高檢署前檢察官黃錦秋邀約，赴「88會館」負責人郭哲敏及「睿森銀樓」負責人涂誠文招待所，懲戒法院職務法庭今判王涂芝罰俸3個月，約50萬元。對此王涂芝發3點聲明，強調對受罰俸結果，確實遺憾，將研議是否上訴。
王涂芝聲明指出，首先感謝懲戒法院釐清我並無縱放之舉，也無怠於管理拘票繳回之行為，此部分能還她清白，對她實屬意義重大。
其次感謝懲戒法院肯認她過去辦案實績，評論整體屬認真、投入工作的檢察官，亦無不良素行，誠實不畏權勢主動配合調查的肯定。
最後是主文結果對她而言非完全盡如人意，對於郭哲敏洗錢案，她與辦案團隊積極扣得當時史上最高2.4億元不法所得，仍受罰俸結果，確實遺憾，待收到完整內容後，再行研議決定是否上訴。
2020年1月17日晚間，警政署政風室於台北市極品軒餐廳舉辦年終尾牙餐宴，王涂芝與黃錦秋受邀赴宴。餐宴結束後，眾人原本要去錢櫃續攤，但黃錦秋與、王涂芝等人，分批搭車前往台北市松勤路的「88會館」，但當時王涂芝是因黃錦秋邀約才同意前往，事前並不知管理人是郭哲敏。
懲戒法院認定，王涂芝會到私人招待所赴宴，是因信任的檢察官黃錦秋邀約她，現場的與會者均為檢警人員，導致她警覺性降低，疏於查證，但沒有縱放郭哲敏的問題，考量王涂芝平時表現認真，案發後也主動吐實，因此輕判罰俸3月。
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