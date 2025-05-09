「理科太太」打離婚訴訟利用個資 前夫不上訴無罪確定

本名陳映彤的「理科太太」與前夫JOHN吳哲宇離姻，訴訟期間提供吳的醫療資料給家事法院，檢方依個資法起訴；陳女否認犯罪，一審獲判無罪，吳未聲明上訴，檢方也不上訴，陳映彤無罪確定。

一審判決指出，陳映彤提出的紙條，是為協助家事庭法官審理的必要行為，且家事事件本是不公開審理，只有法官、被告、告訴人及委任之非訟代理人可以閱覽卷證內容，確有適當安全維護措施存在，難認她有損害吳哲宇利益的不法意圖。

檢方指控，陳映彤未經吳哲宇的同意，取得由陳姓女心理醫師出具記有吳病史、用藥資料的字條，2022年8月18日將字條作為訴訟證據庭呈，吳提告個資法。

檢察官偵辦時，陳姓女心理醫師到庭，否認傳遞醫療個資給陳映彤是為訴訟目的用，檢方認陳女的行為違背吳哲宇的意願、且逾越蒐集個資的目的，觸犯違法利用他人特種個資罪，將陳女依個資法起訴。

審判時，國語不流利的吳哲宇透過通譯人員證稱，很多人都有身心問題，與說「藥名」不一樣，每個人在任何地方都應該期待身心的問題受到保密。