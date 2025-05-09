武術團體彰化衝突 印尼男打傷無辜路人遭判刑

印尼武術團體IKSPI與PSHT相約談判，印尼籍男子安東尼持折疊刀刺死1名印尼籍男子，日前二審改判11年6月；印尼籍男子阿帝於衝突中認錯人、打傷1名印尼籍男子，一審判7月刑期。

根據台灣彰化地方法院今天公布判決書，民國112年9月2日IKSPI團長召集安東尼、阿帝、阿萬、宇迪與安多等共70餘人，帶伸縮棍、鐮刀等到台鐵彰化車站前與PSHT團員談判，雙方肢體衝突。

印尼籍李姓男子行經現場，見眾人聚集往騎樓方向移動，就往另一方向奔跑，阿帝誤認李姓男子是PSHT團員，徒手毆打李姓男子，導致李姓男子頭部及背部多處撕裂傷。

彰院依意圖供行使之用而攜帶凶器在公共場所聚集3人以上施強暴助勢罪，各判宇迪、安多4月刑期；阿萬依在公共場所聚集3人以上施強暴助勢罪判3月刑期；阿帝依在公共場所聚集3人以上下手實施強暴罪及傷害罪判7月刑期，4人應於執行完畢驅逐出境，可上訴。

此外，彰院去年9月一審依殺人罪等判安東尼有期徒刑12年6月，案經上訴台灣高等法院台中分院，日前二審撤銷殺人罪部分，依犯傷害致人於死罪等判11年6月刑期，執行後驅逐出境，全案已確定。