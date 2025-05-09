騙人賣賓士車...見面後拿22萬訂金跑了 新竹男判1年2月
新竹何姓男子利用網際網路散布虛假資訊，聲稱欲出售一輛中古賓士車，並在與人見面時，騙取22萬元訂金後逃逸，遭新竹地方法院依網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，判1年2個月，並沒收未退還的犯罪所得22萬元。
何男於民國111年9月從台中某公司租下一輛白色賓士E300轎車，隨後在網路平台Telegram上以90萬元價格謊稱出售此車，鄭男在網路上看到資訊後，與何男聯繫並安排見面。
兩人於國道三號關西服務區碰面，鄭男在現場確認車輛後，支付22萬元訂金給何男。然而，何男在收取款項後，竟迅速駕車離開，未再出現，鄭男憤而報警，根據監視錄像和相關證據找到何男，何男對犯罪事實供認不諱，但辯稱部分款項交予另一人，自己僅留取1萬元作為報酬。
法官審酌被告正值青壯，非無謀生能力之人，竟不思循正當途徑獲取金錢，反透過網際網路施用詐術騙取他人金錢，所為實值非難。考量何男坦承犯罪，卻未與被害人達成和解，最後判1年2月，沒收犯罪所得22萬元。
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