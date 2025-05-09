台南6旬翁陷愛情詐騙 遭素未謀面「老婆」騙走60萬元

68歲莊姓男子今年4月在臉書社團認識1名自稱在日本經營瑜珈教室女子，互稱老公、老婆，還提到5月底返台共度餘生，惟女方要求他提供名下4間銀行帳戶，方便轉入在日積蓄外，還要他支付49萬元保證金，昨至當鋪辦理房屋抵押借款，經警方攔詐，但帳戶內60萬元卻被提領一空。

台南市警一分局莊敬派出所巡佐林宥廷、警員蔡宇杰昨下午2時50分許，接獲小東路一間當鋪業者通報，稱有民眾疑似遭到詐騙，亟需警方協助。員警據報後趕赴現場處理。

警方調查，莊男4月初透過臉書社團認識1名自稱在日本經營瑜珈教室的女子，雙方互加Line後關係快速發展，互稱老公、老婆。女方誆騙即將結束在日事業，計畫5月底返台定居並與莊男共度餘生。

女方以返台攜帶日幣不便為由，要求莊男提供其名下國內銀行帳戶，欲將在日積蓄轉入其帳戶，待回國後再提領。且引介1名自稱金管會陳姓專員與他聯繫，謊稱協助辦理外幣轉帳事宜。

莊男深信不疑，4月底將名下4間銀行的存摺及金融卡，以超商寄送方式交給對方外，女方再度聯繫，要求他支付49萬元作為「外幣轉帳驗證保證金」。8日下午他前往當鋪辦理房屋抵押借款49萬元後，再存入自己名下銀行帳戶。