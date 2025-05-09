3歲被丟越南、生母兩度拋棄他！「媒介少女性交易」男自曝坎坷身世求減刑

台中陳姓男子媒介少女性交易12次，一審被依兒童及少年性剝削防制條例判2年，他上訴稱身世坎坷，3歲父母離婚被帶去越南拋棄，回台後爸爸賣掉老家害他露宿街頭，剛滿18歲又遭母親二度拋棄，請求再給予減刑，二審認為無理由，判處駁回，仍可上訴。

檢警調查，陳男2022年12月起，在網路交友平台甜心花園網、甜心包養網、Isugar及85乾爹網等申辦帳號，待有男客跟他聯繫談妥性交易價格、時間和地點後，陳再通知少女依約赴汽車旅館性交易，每次費用1萬元至1萬5000元不等，陳從中抽3至4成。

台中地院一審認為，陳男媒介少女性交易多達12次，不顧少女身心未健全影響其發展，但考量陳男犯罪時剛滿18歲，思慮未周，也沒用強暴、脅迫手段，手段並非極其惡劣，惡行未至無以寬貸程度。

一審也考量，陳男媒介1名少女、犯罪所得有限，依刑法第59條情堪憫恕予以減刑後，依意圖營利而媒介使少年為有對價之性交行為罪判他2年。

陳不服上訴，辯稱犯後多次前往高雄協助檢警指認嫖客，已知悔悟，並請法院審酌他3歲時父母離婚，幼年被媽媽帶去越南棄養，經爸爸透過管道帶回台灣，14歲時爸爸車禍無收入，自己從小也患糖尿病無法從事粗重工作，為了家計仍去扛冷氣，每天工作12小時只求家人溫飽。

陳還說，國中時爸爸沒事先知會就把老家賣掉，又不告訴他搬去哪，導致他又被拋棄、失去唯一安居之所，被迫流浪街頭、露宿公園馬路，且未成年幾乎找不到正當工作，導致少年就涉及不法，父母經通知到案也漠不關心。

他說，後來母親才將他接走，但常遭媽媽男友辱罵、踹門，害他生活在恐懼中，直到年滿18歲時，媽媽就稱「要回越南陪外婆」並消失，他自此獨立求生，但又發現母親車子出現附近，這才知道媽媽只是找藉口拋棄他。

陳男說，他長期貧困、被父母拋棄，獨自在外求生才價值觀錯誤，希望能和被害人調解、補償，再給予減刑。