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愛狗被抓走...高雄夫妻多次蛋洗鄰居家 辯半夜人不在
高雄市一對黃姓夫妻檔去年因懷疑鄰居檢舉，害得他家愛犬「小黑」被愛狗協會抓走，竟萌生恨意，多次趁半夜蛋洗鄰居家，氣得鄰居報警提告。法院審理黃姓夫妻侵擾鄰居居住安寧，犯案後還狡辯否認，因此依強制罪分別判黃男2個月、陳姓妻子5個月有期徒刑。
判決書指出，黃姓夫妻檔黃男與陳女，因為懷疑鄰居檢舉他家放養的小黑，害得小黑被愛狗協會抓走，因此心生不滿，竟在深夜朝鄰居家大門及牆壁丟雞蛋至少27次，其中一次在去年4月21日晚上7點多，陳女再度丟雞蛋時正好被抓個正著，當場與鄰居發生衝突，未料陳女竟還提告鄰居妨害自由，但檢察官給予鄰居不起訴處分。
黃姓夫妻不僅朝鄰居家丟雞蛋，還多次在鄰居家大門雜亂黏貼多張書寫有「還小黑」、「還狗來」等字樣的字條。
黃姓夫妻犯案後不僅否認有強制罪的犯行，還辯稱他們丟雞蛋時都是在深夜，認為鄰居不在家、不會因此吵到鄰居，但法官不採信，法官認為他們丟雞蛋不僅會有聲響，而且雞蛋沒有清洗也會散發惡臭，已經逾越一般人能容忍的範圍，甚至鄰居還因此被干擾安寧導致必須看身心科。
黃姓夫妻持續丟雞蛋的行為長達5個月，遭鄰居提告強制罪，法官審理後認為，黃姓夫妻犯案後否認犯行，態度不良，只是懷疑愛狗被鄰居檢舉抓走，就用如此不理性的方式解決，因此判黃男2個月有期徒刑、陳女5個月有期徒刑，得易科罰金。
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