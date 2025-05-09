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曾選台中市長...「素人媽媽」和警衛互毆 打到腦震盪判拘役

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市民陳美妃曾以「素人媽媽」身分參選台中市長、總統大選連署，她去年和社區鄭姓警衛因外送餐位置口角，被鄭拿藤椅追趕，陳也持雨傘回擊，2人互毆扭打成一團，犯後2人均不認罪，法院依傷害罪判鄭、陳，各拘役35日、45日，可上訴。

檢警調查，陳美妃2024年5月31日晚上9點多，因社區外送餐點擺放位置問題和鄭姓警衛起衝突，鄭先是拿藤椅要追打陳，陳也持雨傘回擊，鄭不甘示弱放下藤椅後又出腳踢對方，2人又相互拉扯、扭打，釀陳手臂瘀傷，鄭則腦震盪、眼周鼻子挫傷。

台中地院審理時，2人均不認罪，鄭男辯稱自己沒有要打陳，還說如果要打陳美妃「她會傷的很重」，拿藤椅是為了防衛自己；陳女則說，鄭手持藤椅，她要擋對方，且鄭抓她手，她要推開也是防衛。

法院勘驗社區監視器、2人各自驗傷，就客觀行為足以認定。另鄭男在警詢、偵查時說，當天被陳女罵到受不了，陳一直罵他們保全垃圾，一氣之下拿藤椅衝出去，沒想到她拿傘防衛，自己情急出腳去擋，陳有稍微跌坐在地；陳女當時也說，被推倒後喊救命、警衛打人，並持一旁雨傘擋他。

法院比對後認為，鄭男先拿藤椅追、出腳踢陳女，陳用雨傘反擊後雙方拉扯，經住戶制止雙方才停手。鄭雖先攻擊，陳本可閃躲、離去，卻反持雨傘毆打鄭，應是萌生還擊犯意，當屬互毆，不符合正當防衛。

法院認為，鄭男、陳女都不能妥善控制情緒，且均否認犯罪、沒有調解，考量一切情狀後，依傷害罪判鄭男拘役35日、陳女拘役45日，均得易科罰金。

台中市民陳美妃曾以「素人媽媽」身分參選台中市長、總統大選連署。圖／報系資料照
台中市民陳美妃曾以「素人媽媽」身分參選台中市長、總統大選連署。圖／報系資料照
陳美妃（左）和鄭姓警衛（右）互毆，2人都受傷，雙雙被依傷害罪判拘役。圖／居民提供
陳美妃（左）和鄭姓警衛（右）互毆，2人都受傷，雙雙被依傷害罪判拘役。圖／居民提供

陳美妃 雨傘

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