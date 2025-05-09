快訊

喬好了！ 還假於民下午三讀 今年起教師節全民放假

台灣虎航今濟州島航班因強風返航 旅客驚魂：飛4小時又回到台灣

獨／陪越南移工領遺失400萬鉅款 「姊夫」身分是假的

聽新聞
0:00 / 0:00

衛生所檢驗師侵占219張超商禮券判1年3月！稱「人格障礙」上訴卻踢鐵板

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

桃園市大園區衛生所黃姓女檢驗師在衛生局「愛滋病及性病防治計畫」動手腳，侵占219張、價值1萬950元的萊爾富超商商品禮券，她和不知情的姜姓男友拿著禮券去消費，衛生局發覺不對勁，最後僅扣到餘額券154元。桃園地檢署依侵占公有財物罪起訴，一審判她1年3月徒刑，褫奪公權2年，台灣高等法院、最高法院駁回上訴定讞。

桃園市政府也將黃女移送懲戒，懲戒法院2023年11月判她撤職並停止任用1年。

黃姓女子在大園衛生所擔任醫事檢驗師，桃園市衛生局為鼓勵民眾參與愛滋病與性病篩檢，2020年間推出「愛滋病及性病防治計畫」，凡至各區衛生所參與愛滋病與性病篩檢的民眾，可獲贈萊爾富超商50元禮券1張，黃女因工作之故，負責保管290張禮券。

同年3月6日至8月31日間，黃女偽造民眾簽名，再將禮券簽收清冊交給桃園市衛生局，聲稱發送了219張禮券，實際上卻私吞。

法院審理時，黃女坦承不諱，且有大園衛生所禮券月報表、禮券簽收清冊、監視器錄影畫面等為證，她也繳回1萬796元犯罪所得。在一審判刑後，黃女以「罹患憂鬱症及邊緣性人格障礙症」為由上訴，聲稱因工作壓力和日常育兒、照顧親人重擔，讓她發作時就萌生小惡念頭，請求從輕量刑並給予緩刑。

高院認為黃女在犯罪時，並沒有因身心障礙兒影響辨別能力的問題，且貪汙治罪條例侵占公有財物罪法定最輕本刑為有期徒刑10年，桃園地院在替她減刑後僅判1年3月徒刑，已是最低度刑，即便再以精神疾病抗辯，也無從動搖量刑結果。此外，黃女曾犯2起偽造文書罪，遭判3月得易科罰金之刑，緩刑2年，高院認為不應再給她緩刑，此部分也駁回。

最高法院維持二審見解，駁回黃女上訴確定。

桃園市大園區衛生所黃姓女檢驗師侵占保管的219張、價值1萬950元的萊爾富超商商品禮券，桃園地檢署依侵占公有財物罪起訴，一審判她1年3月徒刑，褫奪公權2年，台灣高等法院、最高法院駁回上訴定讞。圖／聯合報系資料照
桃園市大園區衛生所黃姓女檢驗師侵占保管的219張、價值1萬950元的萊爾富超商商品禮券，桃園地檢署依侵占公有財物罪起訴，一審判她1年3月徒刑，褫奪公權2年，台灣高等法院、最高法院駁回上訴定讞。圖／聯合報系資料照

愛滋病 禮券 衛生所

延伸閱讀

北京保安值班時與女友性行為猝死 法院1理由認定：算工傷

李在明案重審延至韓大選後開庭 1變數韓悳洙恐不選總統

他趁保險女友人到府簽契約伸狼爪 雙雙和解獲緩刑

刺蔣案鄭自才請求刑事補償182.5萬元 高院駁回

相關新聞

XREX創辦人幫詐團洗錢4億 緩起訴確定「網站要放反詐影片」

台中地檢署偵辦王牌交易所使用虛幣平台「阿福錢包」配合詐騙集團取款，又追出XREX鏈科公司創辦人蕭匯宗、黃耀文，竟幫該詐團...

3歲被丟越南、生母兩度拋棄他！「媒介少女性交易」男自曝坎坷身世求減刑

台中陳姓男子媒介少女性交易12次，一審被依兒童及少年性剝削防制條例判2年，他上訴稱身世坎坷，3歲父母離婚被帶去越南拋棄，...

愛狗被抓走...高雄夫妻多次蛋洗鄰居家 辯半夜人不在

高雄市一對黃姓夫妻檔去年因懷疑鄰居檢舉，害得他家愛犬「小黑」被愛狗協會抓走，竟萌生恨意，多次趁半夜蛋洗鄰居家，氣得鄰居報...

花千萬買屋「無法正常供水」2屋主憤提告 建商總經理2人詐欺起訴

襄澐建設2022年興建坐落在新北市新店區19戶社區建案，郭姓總經理、張姓工務經理涉嫌隱瞞未告知社區水壓無法正常供水，須自...

曾選台中市長...「素人媽媽」和警衛互毆 打到腦震盪判拘役

台中市民陳美妃曾以「素人媽媽」身分參選台中市長、總統大選連署，她去年和社區鄭姓警衛因外送餐位置口角，被鄭拿藤椅追趕，陳也...

衛生所檢驗師侵占219張超商禮券判1年3月！稱「人格障礙」上訴卻踢鐵板

桃園市大園區衛生所黃姓女檢驗師在衛生局「愛滋病及性病防治計畫」動手腳，侵占219張、價值1萬950元的萊爾富超商商品禮券...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。