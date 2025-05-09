衛生所檢驗師侵占219張超商禮券判1年3月！稱「人格障礙」上訴卻踢鐵板

桃園市大園區衛生所黃姓女檢驗師在衛生局「愛滋病及性病防治計畫」動手腳，侵占219張、價值1萬950元的萊爾富超商商品禮券，她和不知情的姜姓男友拿著禮券去消費，衛生局發覺不對勁，最後僅扣到餘額券154元。桃園地檢署依侵占公有財物罪起訴，一審判她1年3月徒刑，褫奪公權2年，台灣高等法院、最高法院駁回上訴定讞。

桃園市政府也將黃女移送懲戒，懲戒法院2023年11月判她撤職並停止任用1年。

黃姓女子在大園衛生所擔任醫事檢驗師，桃園市衛生局為鼓勵民眾參與愛滋病與性病篩檢，2020年間推出「愛滋病及性病防治計畫」，凡至各區衛生所參與愛滋病與性病篩檢的民眾，可獲贈萊爾富超商50元禮券1張，黃女因工作之故，負責保管290張禮券。

同年3月6日至8月31日間，黃女偽造民眾簽名，再將禮券簽收清冊交給桃園市衛生局，聲稱發送了219張禮券，實際上卻私吞。

法院審理時，黃女坦承不諱，且有大園衛生所禮券月報表、禮券簽收清冊、監視器錄影畫面等為證，她也繳回1萬796元犯罪所得。在一審判刑後，黃女以「罹患憂鬱症及邊緣性人格障礙症」為由上訴，聲稱因工作壓力和日常育兒、照顧親人重擔，讓她發作時就萌生小惡念頭，請求從輕量刑並給予緩刑。

高院認為黃女在犯罪時，並沒有因身心障礙兒影響辨別能力的問題，且貪汙治罪條例侵占公有財物罪法定最輕本刑為有期徒刑10年，桃園地院在替她減刑後僅判1年3月徒刑，已是最低度刑，即便再以精神疾病抗辯，也無從動搖量刑結果。此外，黃女曾犯2起偽造文書罪，遭判3月得易科罰金之刑，緩刑2年，高院認為不應再給她緩刑，此部分也駁回。