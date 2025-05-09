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網傳台版「私刑教育」代客暴力復仇？蔣萬安：一定嚴加查辦

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導

台北市長蔣萬安上午赴議會質詢，議員陳宥丞指出，網路上公然出現推銷代客霸凌、代客教訓和代客打人，收錢幫人出氣，要求嚴加查辦這種「私刑教育」。對此，蔣萬安表示，一定會嚴加查辦這種代客暴力復仇的事。　

陳宥丞指出，現在社會霸凌問題嚴重，但台北市有沒有接獲代客霸凌、教訓或打人的申訴案件？台北市法務局長連堂凱說「沒有」；市警局長李西河也說，5年內有沒有發生過。

陳宥丞隨即指出，網路上有廣告代客報仇，聲稱「不要讓人欺善怕惡」「什麼都吃、就是不吃虧」「以牙還牙才是王道」且這類代客出氣，還有標準，輕度是在車子戳洞、找人來吵架；中度是晚上電話騷擾、潑廚餘，重度是多付錢，可以打人、栽贓陷害。

陳宥丞說，最嚴重的是「社會性死亡」，在網路上公然販賣　還說各大徵信公會推薦，已經營業了近40年，還說如果委曲不知道找誰幫忙，可做最大靠山。

陳宥丞問蔣萬安，這種委任是違法的，代客出氣的行為，可以接受嗎？蔣萬安說，當然不行，他一定嚴加查辦這種代客暴力復仇的事。

台北市長蔣萬安上午赴議會質詢，議員陳宥丞指網路上公然出現收錢幫人出氣，要求市長嚴加查辦。圖／取自議會直播網站。
台北市長蔣萬安上午赴議會質詢，議員陳宥丞指網路上公然出現收錢幫人出氣，要求市長嚴加查辦。圖／取自議會直播網站。

蔣萬安 陳宥丞

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