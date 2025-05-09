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妙齡港女在台產21周死胎！稱沒錢吃飯...遺體竟丟醫院冰櫃3年

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

香港籍黃姓女子2022年底在中國醫藥大學附設醫院生下1名21周死胎，她自稱連吃飯錢都沒有，未替遺體辦出院、殮葬隨後失蹤，讓死胎在醫院冰存近900日，欠醫院、禮儀社44萬元；法院考量她無前科，最終和禮儀社調解賠償，依遺棄屍體罪判她4月，緩刑2年，可上訴。

檢方起訴指出，黃女（25歲）2022年11月5日在中國附醫產下死胎，原和禮儀公司約好辦後事，並將死胎先行冰存，但黃女卻失聯還遭通緝，遺體一直在冰櫃內近900天。

檢方訊時，黃辯稱就醫才知懷孕，醫院說小孩已無呼吸心跳了，當初雖和禮儀公司約定領回屍體、結清冰櫃費用，但她身上沒錢，連吃飯都有困難，在醫院簽一堆文件也不知道自己簽了什麼，後來忘記是哪間禮儀社，不知如何解決。

檢方認為，黃女懷孕21周，產下死胎頭圍17公分、胸圍15公分、身長28公分、體重345公克，已具備人類身體形態，依一般社會觀念，自應視為屍體，依遺棄屍體罪起訴她。

台中地院4月開庭時，黃一度不認罪；禮儀公司人員證稱，黃女欠醫院出院費759元，另冰存費1日500元計算，欠費高達44萬多元。

黃女辯護人說，黃即將被遣返回香港，但她在台灣已有未婚夫即將成婚，其和收容所討論過，若法院能對黃裁定限制出境、出海，黃就不會立即遭遣返，希望合議庭能下裁定，避免影響到黃結婚後要入境台灣遭阻。

中院隔天開庭時，黃女改口認罪，且和禮儀公司調解後，承諾4月30日前會支付欠費，並由對方在5月31日前完成遺體殮葬。

中院並審酌，黃女誕下死胎不思予以殮葬，將其放在中國附醫往生安息室，拒不處理長達3年，考量她無前科、犯後坦承，已經和禮儀公司調解賠償完畢，依遺棄屍體罪判她4月，得易科罰金，緩刑2年。

香港籍黃姓女子產下21周死胎，竟丟在醫院往生室冰存3年，法院依棄屍罪判她4月。示意圖／ingimage
香港籍黃姓女子產下21周死胎，竟丟在醫院往生室冰存3年，法院依棄屍罪判她4月。示意圖／ingimage

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