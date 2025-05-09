檢察官王涂芝上88會館接受招待 職務法庭判罰月俸3月

偵辦地下匯兌業者郭哲敏案的新北地檢署檢察官王涂芝接受警政署政風室前主任、高檢署檢察官黃錦秋邀約，赴郭開設的「88會館」及涂誠文的「睿森銀樓地下室」接受招待，王涂芝、黃錦秋遭監察院彈劾。懲戒法院職務法庭日前判黃女免除檢察官職務，轉任檢察事務官，今判王女罰款，數額為月俸總額3月，約50萬元。

郭哲敏涉洗錢217億元遭起訴，新北地院今年初裁定2億元交保，並實施科技設備監控，5月29日將宣判；但郭交保期間多次接近機場、海岸線，或載具離線而出現告警事件，法院再次裁定羈押確定。

2020年1月17日晚上，警政署政風室於台北市極品軒餐廳舉辦年終尾牙餐宴，王涂芝、黃錦秋皆受邀赴宴。餐宴結束之後，黃錦秋、王涂芝等9人，分批搭車前往台北市東區某私人招待所，無償接受招待。事後發現上開唱歌、飲宴的地點，是地下匯兌業者郭哲敏管領的「88會館」。

監察院指出，黃錦秋與王涂芝除了出入「88會館」，另有出入地下匯兌業者涂誠文經營的「睿森銀樓地下室」，違失重大。

監察院調查指出，王涂芝指揮偵辦郭哲敏洗錢案期間，三度簽發拘票，並函請移民署於郭入出境時留置並通知刑事局執行拘提，且自2022年3月起限制他出境、出海。然而，郭哲敏於同年9月至10月多次入出國，移民署事前雖告知刑事局，王涂芝卻指示「暫不拘提」，並准正常通關。郭哲敏於10月26日出境新加坡後潛逃，直至2023年8月10日才由我方從泰國押解返台。

彈劾案文表示，王涂芝未依法指示執行人員記載執行結果並繳回拘票，違反檢察官倫理規範，情節重大。王涂芝在職務法庭開庭時解釋，當時案件尚未蒐證完畢，基於辦案考量及偵查中案件狀態浮動，才會開拘票但暫不執行，避免打草驚蛇。

職務法庭認為王涂芝的違失行為，分別涉及職務外社交活動，以及職務上強制處分權行使，但呈現她有粗疏、不夠謹慎的人格特質，導致外界嚴重質疑、誤解檢察官執法公正性，情節重大，有懲戒的必要。

王涂芝至私人招待所接受招待，是受她信賴的資深檢察官黃錦秋邀請，與會者都是檢警，以致降低警覺性，疏於查證；她未能謹慎使用拘票並妥為填載管制表，是急於掌握郭哲敏行蹤而便宜行事，違失的動機、目的及方式，職務法庭認為並不惡劣，但已減損公眾對司法的信賴，影響程度大。