台南分署法拍53噸動力漁船！5月23日還有專人帶看

行政執行署台南分署受理台南地檢署囑託，預定6月3日上午10點在2樓拍賣室公開拍賣遭扣停放在安平漁港安檢所公務碼頭的「進漁滿號」漁船；若有興趣，台南分署將於5月23日上午10點由執行人員帶看。

台南分署表示，這艘拍賣漁船，總噸位為53.37噸的動力漁船，為方便有興趣的買家近距離觀看，將於5月23日上午10點至11點，由執行人員帶看，意者可於5月21日下午4點前，洽台南分署戊股書記官，聯絡電話06-2134322分機365。

台南分署指出，本件拍賣標的依農業部111年12月14日修正發布「漁船及船員從事走私偷渡之非漁業行為處分原則」，漁船經檢察機關於偵查中扣押後，依刑事訴訟法及相關法律完成變價（賣）者，對涉案漁船漁業人核處收回漁業證照1年。

台南分署說，倘經核處收回漁業執照1年執行完畢後，拍定人得申請核發漁業執照。本件漁船如若拍定，將由該署發文原船主收回漁業執照1年，並副知拍定人何時可以辦理過戶。