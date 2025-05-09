XREX創辦人幫詐團洗錢4億 緩起訴確定「網站要放反詐影片」

台中地檢署偵辦王牌交易所使用虛幣平台「阿福錢包」配合詐騙集團取款，又追出XREX鏈科公司創辦人蕭匯宗、黃耀文，竟幫該詐團成員將1270萬顆泰達幣換鏈，涉洗錢4.1億元，上月底偵結予以2人緩起訴，經職權再議，台中高分檢駁回確定。

中檢認定蕭、黃犯洗錢罪嫌，但考量2人認罪坦承、無前科，且XREX曾協力針對阿福錢包案詐團30顆比特幣司法查扣，2人向來也和司法機關合作，致力於虛擬幣防詐，一時失慮已坦承犯行，犯罪情節尚屬單純，予以緩起訴。

檢方緩起訴同時也提出附帶條件，命蕭匯宗、黃耀文各應支付公庫500萬元、300萬元，並應製作2則5分鐘以上的反詐騙、反洗錢宣導影片在XREX上發布，還要提供提供虛擬貨幣介紹課程各40小時予執法機關或執法教育機關，該緩起訴再議後，已由台中高分檢駁回確定，2人6個月內應履行條件。

全案是台中地檢署檢察官張富鈞偵辦，先是查獲ACE王牌交易所創設「阿福錢包」APP涉詐、洗錢3億多元，去年3月偵結起訴。

未料偵辦過程，檢方發現有人替詐團的許姓幹部洗錢，從幣流追查認定XREX創辦人涉有重嫌，蕭、黃考量許姓幹部是國內場外交易、跨境兌換的「大戶」，若配合提供虛擬貨幣換鏈服務，可取得許信任、認同，並讓XREX交易所獲得潛在商機，就在未確認資金來源下，且可能知道是犯罪所得。

蕭、黃2023年1月幫許把阿福錢包總水庫，位於波場鏈（TRC20）上1270萬顆顆泰達幣（USDT）詐款，轉換到以太鏈（ERC20）再匯到許指定錢包，洗錢高達4.1億元。

檢方去年8月搜索蕭匯宗時，又驚覺他電腦內竟有64筆警政署165反詐騙系統被害人的個資，才又查到蕭、黃與XREX旗下金融犯罪調查師陳梅慧，還有陳的刑事局謝姓警官男友有共同LINE群組，謝員為幫XREX1名疑遭詐用戶查案，才由他違法下載個資外洩。