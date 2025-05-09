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「我對不起媽媽！」桃監母親節懇親會 見證悔與愛

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

「世上只有媽媽好，有媽的孩子像個寶」法務部矯正署桃園監獄於母親節前夕連續2天舉辦四場面對面懇親會，即使下著大雨也澆不熄思念的渴望，總計有444名成人與97名孩童進監所內與283名收容人團聚，現場氣氛溫馨感人，親情的牽絆在鐵窗內外悄然流轉。

收容人阿志（化名）活動前，心情忐忑地等待家人抵達，由於年逾花甲的母親這次必須帶著他年僅2歲女兒與稚齡兒子特地北上，讓他更是焦急，當他看著滿面風霜的母親，抱著他的小女兒步履蹣跚地緩緩走進會場，淚水瞬間模糊了視線；回想起自己過去因不懂事誤入歧途、加入幫派，涉及多起暴力事件，如今身陷囹圄，夫妻倆果然勞燕分飛，只好讓年邁母親獨自幫他養孩子，這讓他更是滿心愧疚。

「我真的對不起媽媽，讓她這麼辛苦…」阿志哽咽著，入監後，他努力反省，積極參與教化課程與技藝培訓，並加入花燈製作班，並在今年台灣燈會中獲得佳作，當他驕傲地向母親分享這項成就，阿母緊握著他的手，含著淚高興地說不出話，只是微笑著連連點頭，這一刻的理解與接納，比千言萬語都來得深刻。

典獄長高千雲表示，懇親活動除了讓收容人感受到家人的關愛與支持，更是修復家庭關係、啟動重生契機的重要環節，「透過親情的力量，讓收容人找回人生的方向，這是我們持續推動教化工作的核心精神。」收容人與家屬藉著團聚凝聚疏遠許久的親情，活動在感動與祝福中圓滿落幕，也為這群正在改變的生命，點亮希望的光芒。

法務部矯正署桃園監獄於母親節前夕，連續２天舉辦懇親會活動，典獄長高千雲（黑色外套者）到場問候來訪的家屬們。記者陳恩惠／翻攝
法務部矯正署桃園監獄於母親節前夕，連續２天舉辦懇親會活動，典獄長高千雲（黑色外套者）到場問候來訪的家屬們。記者陳恩惠／翻攝
懇親會活動現場中，也特地設置甜蜜溫馨的節慶布景，讓受刑人與家屬拍照留念。記者陳恩惠／翻攝
懇親會活動現場中，也特地設置甜蜜溫馨的節慶布景，讓受刑人與家屬拍照留念。記者陳恩惠／翻攝
法務部矯正署桃園監獄今年承辦全國矯正機關團體花燈競賽項目，桃園監獄花燈班8名受刑人做了6座大型花燈參賽也獲得佳作。記者陳恩惠／翻攝
法務部矯正署桃園監獄今年承辦全國矯正機關團體花燈競賽項目，桃園監獄花燈班8名受刑人做了6座大型花燈參賽也獲得佳作。記者陳恩惠／翻攝

小女兒 母親節 親情

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