2刑事警涉洩個資助調查官余正煌暴力討債 嘉市警局：從嚴究辦

嘉義市警局刑警大隊林姓小隊長與第一警分局支援偵查隊的謝姓警員，2021年涉嫌洩露個資給調查官余正煌，由竹聯幫明仁會要角傅丞胤將陳姓被害人押走凌虐暴力討債，昨天林姓小隊長及謝姓警員被帶回台北地檢署偵訊，凌晨令林姓小隊長10萬元交保，謝姓警員請回；市警局督察長郭志豪說，警局後續依偵審結果追究相關人員行政責任，並全力配合檢調單位釐清案情。如有不法情事，依法從嚴究辦。

郭志豪表示，有關刑警隊林姓小隊長，與第一警分局支援偵查隊謝姓警員疑涉洩密案件，由台北地檢察署指揮台北市調查處、警政署督察室及市警局相關單位共同偵辦。此案為2021年2名員警員因受他人請託，以警用資訊系統代查個人資料，並將資料傳送他人，屬警局自行檢查案件，由警局移送台北地方檢察署偵辦。

林姓小隊長任職刑警大隊，與第一警分局警備隊支援偵查隊的謝姓警員，與調查官余正煌工作無地緣相關，疑因共同偵辦案件認識，利用職務之便協助查個資給余正煌，督察室深入調查釐清，檢討人事工作調整，後續依偵審結果追究相關人員行政責任，內部加強宣導警紀。

台北檢調查出，曾指控前新竹市長林智堅論文抄襲的調查官余正煌，因與總統府侍衛室女友范綾玉，投資前證券營業員陳柏銓介紹可轉換公司債失利，余正煌為追討款項，透過前任嘉義市警局林姓偵查佐查詢個資，再由竹聯幫明仁會要角傅丞胤將陳柏銓押走凌虐；調查局昨搜索約談余正煌等6人到案，台北地檢署檢察官陳雅詩複訊後。依恐嚇罪命余正煌20萬元交保。