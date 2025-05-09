2情治人員聯手明仁會暴力討債 調查官余正煌20萬交保

曾指控前新竹市長林智堅論文抄襲的調查官余正煌，因與總統府侍衛室女友范綾玉，投資前證券營業員陳柏銓介紹可轉換公司債失利，余正煌為追討款項，透過嘉義市警偵查佐林良樺查詢個資，再由竹聯幫明仁會要角傅丞胤將陳柏銓押走凌虐；調查局昨搜索約談余正煌等6人到案，台北地檢署檢察官陳雅詩複訊後。依恐嚇罪命余正煌20萬元交保。

同案約談國防部軍情局軍官侯俊榮15萬元交保；林良樺涉洩漏個資交保10萬元；竹聯幫南堂大哥「鴨董」陳誌全交保20萬元；傅丞胤交保50萬元、限制出境出海與住居；嘉義市警偵查佐謝凱丞訊後請回。

據了解，余正煌、侯俊榮、陳誌全對於是誰委託明仁會討債各執一詞，說詞兜不攏，且均異口同聲說與傅丞胤之間沒有對價，檢察官認為3人對真相有所隱瞞，將過濾扣案手機釐清。

全案緣起於2018年間，陳柏銓告知客戶侯俊榮，指稱有大戶願將名下可轉換公司債額度釋出，保證閉鎖期過後可拿回本金、打出保證月息報酬15％來吸引投資。

侯俊榮信以為真，將訊息告知學妹范綾玉，范綾玉再轉知余正煌，余正煌找來在新竹開鴨肉店的陳誌全共同投資，詎料陳柏銓聲稱的保本獲利根本是騙局，吸金高達7000多萬元避不見面，許多投資人受害。

檢調追查，余正煌、侯俊榮、陳誌全不甘投資項目虧損，先於2021年間，由余政煌利用調查局系統查詢陳柏銓個資，並透過陳誌全出面討債，因效果不彰，余政煌再找友軍林良樺、謝凱丞查詢更細部個資，等確認陳柏銓行蹤後，最後委託凶狠的明仁會要角傅丞胤把陳柏銓押走，帶往台北市堂口拘禁、毆打、凌虐，陳柏銓不得已只好湊出上百萬元清償。