聽新聞
0:00 / 0:00

涉毆打腳踹5童 新竹幼園3人起訴

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰／新竹報導

有家長在「新竹爆料公社」發文指出，姪女於2月17日因看到喜歡的玩具想收藏起來，卻被校方以「無法控制情緒」為由，遭助教拉扯在地，甚至被腳踢、踹。圖／取自新竹爆料公社
有家長在「新竹爆料公社」發文指出，姪女於2月17日因看到喜歡的玩具想收藏起來，卻被校方以「無法控制情緒」為由，遭助教拉扯在地，甚至被腳踢、踹。圖／取自新竹爆料公社
新竹市博玉幼兒園張姓負責人、賴姓女園長疑不滿幼童哭鬧，涉動手毆打、腳踹施暴，共五幼童受害，檢警拘提張男、賴女和吳姓教保員三人，查出三人共犯下十次虐童行為，依兒少福利法成年人故意對兒童犯傷害、強制等罪嫌起訴。

有民眾日前在網路爆料，其姪女今年二月十七日在幼兒園內，被助教以「無法控制情緒」為由拉扯在地，甚至用腳踢踹，家長毫不知情，直到一個月後校方遭教育處裁罰停業，坦承動手打人，虐童行為才曝光。

檢方查出，吳姓教保員因一名四歲幼童想收藏玩具，為制止涉拉扯幼童後領使其跌倒；見另名五歲幼童追逐同學，徒手拉扯該童頭髮使其頭部後仰，後來看見幼童繼續追逐，還掌摑臉頰，導致該幼童罹患創傷後壓力症候群

另張男為管教三歲幼童，二月十七至廿五日，連續對該童拳打腳踢，不但讓幼童趴坐地板，從上方數次壓制，還用右腳壓住幼童雙腿、以手掌用力拍打對方臀部及背部，甚至用腳踏脖子處，造成幼童頸部、臉頰、前額、人中與右大腿、膝蓋等多處擦挫傷。

今年二月廿六日，賴女也因口頭勸導該三歲幼童多次，涉以手掌拍打臉頰；還對另名爬書櫃四歲孩童強行抱上書櫃罰站，限制行動。

據了解，園內幼童如哭鬧或不服管教、反應遲緩，張男、賴女就會主動以暴力方式，「協助」老師管教學生。

新竹市教育處表示，該幼兒園有多項違規紀錄，已多次開罰總計四十四萬餘元，並勒令停業；原園內廿名學童中十八人轉入合法幼兒園，另二人經家長評估由親屬在家照顧。

創傷後壓力症候群 幼兒園 新竹

延伸閱讀

台中4萬噸氨能儲槽2028年完工 李孫榮：台肥躍國內最大乾淨能源提供者

新竹私立幼兒園遭爆虐童又一堆違規 市府出手重罰

竹市幼兒園涉踢打幼童遭起訴 另涉違規裁罰44萬元

獨／新竹體操「魟魚老師」猥褻多名男童還拍照 判決出爐

相關新聞

朱亞虎：推測柯文哲沈慶京見面談京華城

台北地方法院昨開庭審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城案，傳喚鼎越開發前董座朱亞虎作證。朱證稱，他引見威京集團主席沈慶京與柯在...

2情治人員聯手明仁會暴力討債 調查官余正煌20萬交保

曾指控前新竹市長林智堅論文抄襲的調查官余正煌，因與總統府侍衛室女友范綾玉，投資前證券營業員陳柏銓介紹可轉換公司債失利，余...

涉毆打腳踹5童 新竹幼園3人起訴

新竹市博玉幼兒園張姓負責人、賴姓女園長疑不滿幼童哭鬧，涉動手毆打、腳踹施暴，共五幼童受害，檢警拘提張男、賴女和吳姓教保員...

聯手同住乾哥打死老公 她判12年

林姓女子涉夥同大她十八歲的田姓乾哥，拿水管、鐵槌殺死自己丈夫，審理時林自曝拜「九尾狐」感情複雜，被害家屬痛斥她謀親殺夫要...

虐殺少年車手頭 5人判無期

詐團成員謝易呈懷疑十七歲林姓車手頭侵吞五○○萬元贓款，夥人將林從桃園押至高雄電擊、淋熱水凌虐致死，棄屍高雄山區。檢方起訴...

涉找明仁會討債 調查官余正煌遭約談

調查局調查官余正煌今年二月被查出涉入陳柏銓吸金案並濫查個資，以五十萬元交保，檢調追查發現，余正煌為追討款項，曾透過嘉義市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。