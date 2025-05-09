涉毆打腳踹5童 新竹幼園3人起訴

有家長在「新竹爆料公社」發文指出，姪女於2月17日因看到喜歡的玩具想收藏起來，卻被校方以「無法控制情緒」為由，遭助教拉扯在地，甚至被腳踢、踹。圖／取自新竹爆料公社 新竹市博玉幼兒園張姓負責人、賴姓女園長疑不滿幼童哭鬧，涉動手毆打、腳踹施暴，共五幼童受害，檢警拘提張男、賴女和吳姓教保員三人，查出三人共犯下十次虐童行為，依兒少福利法成年人故意對兒童犯傷害、強制等罪嫌起訴。

有民眾日前在網路爆料，其姪女今年二月十七日在幼兒園內，被助教以「無法控制情緒」為由拉扯在地，甚至用腳踢踹，家長毫不知情，直到一個月後校方遭教育處裁罰停業，坦承動手打人，虐童行為才曝光。

檢方查出，吳姓教保員因一名四歲幼童想收藏玩具，為制止涉拉扯幼童後領使其跌倒；見另名五歲幼童追逐同學，徒手拉扯該童頭髮使其頭部後仰，後來看見幼童繼續追逐，還掌摑臉頰，導致該幼童罹患創傷後壓力症候群。

另張男為管教三歲幼童，二月十七至廿五日，連續對該童拳打腳踢，不但讓幼童趴坐地板，從上方數次壓制，還用右腳壓住幼童雙腿、以手掌用力拍打對方臀部及背部，甚至用腳踏脖子處，造成幼童頸部、臉頰、前額、人中與右大腿、膝蓋等多處擦挫傷。

今年二月廿六日，賴女也因口頭勸導該三歲幼童多次，涉以手掌拍打臉頰；還對另名爬書櫃四歲孩童強行抱上書櫃罰站，限制行動。

據了解，園內幼童如哭鬧或不服管教、反應遲緩，張男、賴女就會主動以暴力方式，「協助」老師管教學生。

新竹市教育處表示，該幼兒園有多項違規紀錄，已多次開罰總計四十四萬餘元，並勒令停業；原園內廿名學童中十八人轉入合法幼兒園，另二人經家長評估由親屬在家照顧。